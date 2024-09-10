Kızılcık Şerbeti'nin Kaos Kraliçesi Görkem'le İlgili İlginç Bir İddia Ortaya Atıldı!
Kızılcık Şerbeti'nin Kaos Kraliçesi Görkem'le İlgili İlginç Bir İddia Ortaya Atıldı!
Kızılcık Şerbeti'ne girdiği günden beri Ferhunde'yi aratmayan Görkem, ikinci sezonun sonunda camdan düşmüştü. Yeni sezonun kadrosunda da yer aldığı için ölmediğini düşündüğümüz karakterle ilgili Twitter'da ilginç bir iddia ortaya atıldı.
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Televizyon ekranlarının en kaos dolu dizisi olmasıyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, 13 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak.
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Ortalığın komple karıştığı ve olmayan düzenin tamamen bozulduğu dizide akıllara binbir türlü sorunun geldiği bir sezon finali izlemiştik.
O sezon finalindeki olaylardan biri de Fatih'le hunharca tartışan Görkem'in camdan düşmesi olmuştu. Yeni sezon fragmanında ise bunu yapanın Fatih olup olmadığına dair soru işaretleri aklımıza kazınmıştı.
Neler yaşanacağını bilemediğimiz yeni sezonda bir izleyici Görkem'le ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.
Sonuçta Görkem'le ilgili kaosun süreceğini ve o Ünalların evine döneceğini bildiğimize göre, hamilelik iddiası hiç de kulak tırmalamıyor.
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Ne dersiniz, sizce Görkem hamile olup bu kozla eve geri dönebilir mi?
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