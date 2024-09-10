Kızılcık Şerbeti'nin Kaos Kraliçesi Görkem'le İlgili İlginç Bir İddia Ortaya Atıldı!

Kızılcık Şerbeti'ne girdiği günden beri Ferhunde'yi aratmayan Görkem, ikinci sezonun sonunda camdan düşmüştü. Yeni sezonun kadrosunda da yer aldığı için ölmediğini düşündüğümüz karakterle ilgili Twitter'da ilginç bir iddia ortaya atıldı.