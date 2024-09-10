Bir Gece Masalı'nda Nikah Şahidi Olduktan Sonra Canfeza'yı Kaçıran Mahir'in Dengesizliğinin Sebebi Ne?

İkinci bölümüyle ekrana gelen Bir Gece Masalı'nda Canfeza'ya aşık olmasına rağmen nikahında şahit olan Mahir'in yeni bölüm fragmanında Canfeza'yı kaçırdığı görüldü. Dengesizliği gözden kaçmayan Mahir'in bu davranışlarının sebebi ne?