Bir Gece Masalı'nda Nikah Şahidi Olduktan Sonra Canfeza'yı Kaçıran Mahir'in Dengesizliğinin Sebebi Ne?
Bir Gece Masalı'nda Nikah Şahidi Olduktan Sonra Canfeza'yı Kaçıran Mahir'in Dengesizliğinin Sebebi Ne?
İkinci bölümüyle ekrana gelen Bir Gece Masalı'nda Canfeza'ya aşık olmasına rağmen nikahında şahit olan Mahir'in yeni bölüm fragmanında Canfeza'yı kaçırdığı görüldü. Dengesizliği gözden kaçmayan Mahir'in bu davranışlarının sebebi ne?
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ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Bir Gece Masalı, ikinci bölümüyle ekrana geldi.
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İkinci bölümde Canfeza'ya gönlünü kaptıran Mahir'in nikah masasına şahit olarak oturması izleyiciden tepki çekmişti.
Tam erkeklere bir gecede küsüyorduk ki yeni bölüm fragmanında Mahir'in Canfeza'yı kaçırdığını gördük.
Ama tabii bu da dengesizliğini hafifletmedi ve bu birbirinden ayrı iki davranışı neden yaptığını merak eder olduk.
Biliyorsunuz ki Mahir aslında intikam uğruna geldi ve hiç beklemediği bir anda gerçekleşen bir aşka düştü.
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Aklıyla kalbi arasında kalan Mahir, "Ah ne yapsam, ne yapsam?" diye düşünürken herhalde çareyi Canfeza'yı kaçırmakta buldu.
Seviyorsa bir gidip konuşabilirdi de ama kaçırma tercihi de izleyiciyi mutlu etti elbette.
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