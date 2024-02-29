Survivor'da Damla ve Eşinin Aşka Gelmesinden Şoke Eden Olimpiyat Fotoğrafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'da Damla ve Eşinin Aşka Gelmesinden Şoke Eden Olimpiyat Fotoğrafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Şubat Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Google’ın arama trendlerini ölçümleyen birimi Google Trends tarafından yayımlanan Google Trends Time Capsule açık verilerinin incelenmesiyle hazırlanan çalışmada, 1999 yılından bu yana en çok aratılan diziler belli oldu. Her yılın en çok aranan beş dizisinin yer aldığı listede 2 Türk dizisi yer aldı. Bakalım hangi dizilerimizle listeye giriş yapmışız?
2. Pınar'la girdiği tartışma sonucu Survivor'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, adadan ayrılır ayrılmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımında bazı yarışmacılara gönderme yapan Sema haliyle kafaları karıştırdı.
3. Onedio editörleri olarak en sevdiğimiz 10 Türk dizisini sıraladık. Tabii bunu yaparken epey zorlandık. İşte Onedio editörlerinin en sevdiği 10 Türk dizisi!
4. İzdivaç programlarıyla tanıdığımız Naz Mila, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Kendini spora veren Mila, farklı vücuduyla dikkat çekti.
5. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş, hastanede tedavi altına alınmıştı. Yapım şirketi oyuncunun tedavisi uzun süreceği Abdullah karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın devraldığını açıklamıştı. Çekimlere başlayan usta oyuncunun setten ilk fotoğrafı da yayınlandı.
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6. Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterini canlandıran oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması nedeniyle uzun süredir hastanede yatıyor. Maalesef ünlü oyuncunun tedavisinin uzun süreceği için Abdullah Ünal karakterinde değişiklşğe gidildi ve Tanrıöğen'in yerine ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan geldi. Ahmet Mümtaz Taylan, Ünal ailesinin evine giriş yaptı ve izleyiciden ilk yorumlar gecikmedi. 👇
7. Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmacılar iletişim ödülü için yarıştı ve Mavi takım yarışmayı kazanarak Instagram'da canlı yayın açma hakkını elde etti. Tüm yarışmacılar tek tek sevdiklerinin anlık mesajlarını okurken, Damla Can'ın sevgilisi Tolga Mendi resmen aşka geldi.
8. Box Office Türkiye verilerine göre, televizyonda 18-24 Şubat 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yapımlar belli oldu. İnci Taneleri dizisi, 5. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı olmaya başardı. İnci Taneleri'ni Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizileri takip etti.
9. Safir dizisi başrol oyuncusu İlhan Şen'in diziden ayrılmasının hemen ardından final kararı almıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, izleyiciyi üzen bu vedanın ardından final yapan dizinin sevilen bir oyuncusu Yabani'ye transfer oldu!
10. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliğinde yapılan 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısında konuşma yaptı. RTÜK cezaları ve reytingle ilgili konuşan Şahin'in sözleri gündem oldu.
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11. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı 'Bahar' dizisinin son bölümünde dans şovuyla kendine hayran bırakan genç oyuncu Nil Sude Albayrak'ın efsane pozlarını derledik! Albayrak, belli ki hem oyunculuğu hem de güzelliği ile ortalığı karıştıracak!
12. Survivor All Star'da iletişim ödülünü kazanan mavi takım yarışmacıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın açtı. Poyraz'ın yayınına sevgilisi Yasmin Erbil'in geç gelmesi ve Poyraz'ın trip atması güldürdü.
13. TikTok'ta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına seyirci olarak katıldığını anlatan bir kadın gördükleri karşısında şok geçirdiğini söyledi. Peki programda neler oldu, gelin o videoya bir bakalım...
14. NOW ekranlarında seyirci ile buluşan başarılı yapım Gaddar, son dönemlerde değindiği toplumsal olaylarla dikkat çekiyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan'ın rol aldığı dizide gerçek hayattaki suçların intikamı alınıyor. Bu kez sırada 'hayvanları katleden şahıs var'.
15. Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde usta bir oyuncu dahil oldu. Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakterinin babasını canlandırmak için hangi usta oyuncuyla anlaşma yapıldı?
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16. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı yeni sunucuları ve yorumlarıyla oldukça gündemde bildiğiniz gibi. Bugün yayınlanan bölümde Hande Sarıoğlu'nun Ebru Gündeş'in evliliğinin ardından yaptığı yorumlar da sosyal medyada dikkat çekti. Gündeş'e "Dilber" yakıştırmasında bulunan Sarıoğlu, "Bırakın şu evli adamların yakasını" diye çıkıştı.
17. Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star 2024'te bu defa Sercan'ın Aleyna hakkında söyledikleri damga vurdu. Aleyna'yla yakın olan Sercan son bölümde Yunus Emre'ye "Aleyna ilgi manyağı, tehlike arz ediyor" deyince izleyicilerden tepkiler gecikmedi.
18. Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından olan Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Pınar Saka'nın olimpiyatlarda bizi temsil ettiğin fotoğraf ortaya çıktı. Bizler de sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
19. Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen Sihirli Annem dizisinde Dudu'nun kocası Taci'yi köpeğe dönüştürmesi hepimizin bildiği bir durum. Baba figürünün bir köpek tarafından canlandırıldığı dizi bize gayet normal gelirken, bir kullanıcı babasının evde Sihirli Annem yasağı uyguladığını anlattı.
20. Dizilere dair pek çok merak ettiğimiz şey olurken bunların en başında içki sahneleri yer alıyor. Karakterlerin alkol aldığı sahnelerde oyuncular gerçekten içki mi içiyor yoksa başka bir şey mi bunu merak etmeyen yoktur. Set çalışanı Yener Yalçın bu soruya yanıt verdi.
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21. Türk dizileri sadece ülkemizde değil dünyada da büyük beğeni topluyor. Ünlü ünsüz herkesi ekrana kilitlemeyi başaran Türk dizilerinden hangileri daha çok izleniyor? Gelin birlikte bakalım!
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