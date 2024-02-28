Dünyada da Favoriyiz! Dünyada En Çok İzlenen Türk Dizileri Hangileri?
Dünyada da Favoriyiz! Dünyada En Çok İzlenen Türk Dizileri Hangileri?
Kaynak: https://tr.al-ain.com/article/dunyada...
Türk dizileri sadece ülkemizde değil dünyada da büyük beğeni topluyor. Ünlü ünsüz herkesi ekrana kilitlemeyi başaran Türk dizilerinden hangileri daha çok izleniyor? Gelin birlikte bakalım!
*Sıralama rastgele yapılmıştır.
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1. Muhteşem Yüzyıl
2. Aşk-ı Memnu
3. Ezel
4. Sıla
5. Kurtlar Vadisi
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6. Fatmagül'ün Suçu Ne?
7. Binbir Gece
8. Kiralık Aşk
9. Yaprak Dökümü
10. Medcezir
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11. Arka Sokaklar
12. Yargı
13. Öyle Bir Geçer Zaman ki
14. Gümüş
15. Adını Feriha Koydum
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16. Diriliş Ertuğrul
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