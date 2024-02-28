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Dünyada da Favoriyiz! Dünyada En Çok İzlenen Türk Dizileri Hangileri?

Dünyada da Favoriyiz! Dünyada En Çok İzlenen Türk Dizileri Hangileri?

yerli dizi
themyscira - Misafir Editör
28.02.2024 - 18:15

Türk dizileri sadece ülkemizde değil dünyada da büyük beğeni topluyor. Ünlü ünsüz herkesi ekrana kilitlemeyi başaran Türk dizilerinden hangileri daha çok izleniyor? Gelin birlikte bakalım!

*Sıralama rastgele yapılmıştır.

Kaynak: https://tr.al-ain.com/article/dunyada...
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1. Muhteşem Yüzyıl

1. Muhteşem Yüzyıl

Dünya çapında 500 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Muhteşem Yüzyıl'ın en büyük fanlarından biri de Cardi B'ydi hatırlarsanız. Hürrem Sultan ve Süleyman'ın aşkı dünyaya yayıldı anlayacağınız!

2. Aşk-ı Memnu

2. Aşk-ı Memnu

Ne zaman yayınlansa aynı ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu hem Avrupa'da hem de Arap ülkelerinde çok seviliyor.

3. Ezel

Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere başta olmak üzere muhteşem bir kadroyu elinde bulunduran Ezel, özellikle Balkan ülkelerinde sevilerek izleniyor.

4. Sıla

4. Sıla

Yine bir Cansu Dere dizisi, yine dünya çapında ün! Sıla Orta Doğu, Balkanlar ve Güney Amerika'da yayınlanınca Cansu Dere dünya çapında bir ün kazandı.

5. Kurtlar Vadisi

5. Kurtlar Vadisi

Her ne kadar ülkemizdeki kadar büyük bir bağ kurulmasa da Kurtlar Vadisi Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan ve Kazakistan gibi ülkelerde önemli izleyici kitlesi elde etti.

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6. Fatmagül'ün Suçu Ne?

6. Fatmagül'ün Suçu Ne?

Orta Doğu ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere Hindistan ve Pakistan'da da izlenme rekorları kıran Fatmagül'ün Suçu Ne büyük başarı elde eden dizilerden biri.

7. Binbir Gece

7. Binbir Gece
image.teve2.com.tr

Dünya çapında bir üne sahip olan Binbir Gece en çok izlenen yerli dizilerden biri.

8. Kiralık Aşk

8. Kiralık Aşk

Özellikle Arap ülkelerinde çok sevilen Kiralık Aşk, Elçin Sangu ve Barış Arduç'un ününün yayılmasında büyük bir etkiye sahip.

9. Yaprak Dökümü

9. Yaprak Dökümü

Özellikle yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Yaprak Dökümü, Bulgaristan ve Hırvatistan'da reyting rekorları kırdı.

10. Medcezir

10. Medcezir

Türkiye'de yayını biter bitmez yurt dışına satılan Medcezir,  Bulgaristan, Gürcistan, İran, Letonya, Litvanya, Pakistan, Romanya, Şili ve birçok Arap ülkesinde ilgiyle izlendi.

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11. Arka Sokaklar

11. Arka Sokaklar

Uzun yıllardır süren Arka Sokaklar ülkemizde kaybetmediği ilgiyi aynı şekilde yurt dışında da koruyor.

12. Yargı

12. Yargı

Son yılların en beğenilen dizilerinden olan Yargı, satıldığı ülkelerin tümünde ilgiyle izleniyor.

13. Öyle Bir Geçer Zaman ki

13. Öyle Bir Geçer Zaman ki

Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Sırbistan başta olmak üzere pek çok ülkede ilgiyle takip edilen dizilerden biri de Öyle Bir Geçer Zaman ki oldu.

14. Gümüş

14. Gümüş

Özellikle Orta Doğu ülkelerinde en çok takip edilen dizilerden biri olan Gümüş'ün final bölümü 85 milyon insan tarafından izlendi.

15. Adını Feriha Koydum

15. Adını Feriha Koydum

Satıldığı tüm ülkelerde reytinglerde zirveye oturmayı başaran Adını Feriha Koydum'un bazı bölümleri on milyonlarca insan tarafından izlendi.

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16. Diriliş Ertuğrul

16. Diriliş Ertuğrul

TRT'nin Orta Doğu'ya sattığı ilk dizi olma özelliğini taşıyan Diriliş Ertuğrul sadece TV'de değil internet ortamında da dünya çapında izleyiciye ulaştı.

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