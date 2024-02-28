Yargı'dan Ayrılmasıyla Tepki Çeken Mehmet Yılmaz Ak'ın Bahar'daki Timur Performansı İzleyiciden Tam Not Aldı!
Yargı'dan Ayrılmasıyla Tepki Çeken Mehmet Yılmaz Ak'ın Bahar'daki Timur Performansı İzleyiciden Tam Not Aldı!
Yargı'da canlandırdığı Pars Savcı rolüyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldığında herkes çok üzülmüştü. Ancak Bahar'la geri dönüşü adeta muhteşem oldu! Her ne kadar canlandırdığı Timur karakteri sinirden sinire sürüklese de rolüyle bütünleşmesi izleyiciden tam not aldı.
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Yargı'da canlandırdığı Pars karakteriyle büyük beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrılma kararı aldığında herkes fazlasıyla üzülmüştü.
Ancak bu ayrılığa değdi, Mehmet Yılmaz Ak Bahar'da canlandırdığı Timur karakteriyle kendine hayran bıraktı.
Karakter her ne kadar sinir krizlerine soksa da o kadar güzel rol yapıyor ki sevmemek mümkün değil.
Oyuncunun bu muhteşem performansına yorum yağdı!
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