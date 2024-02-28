Yargı'dan Ayrılmasıyla Tepki Çeken Mehmet Yılmaz Ak'ın Bahar'daki Timur Performansı İzleyiciden Tam Not Aldı!

Yargı'da canlandırdığı Pars Savcı rolüyle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldığında herkes çok üzülmüştü. Ancak Bahar'la geri dönüşü adeta muhteşem oldu! Her ne kadar canlandırdığı Timur karakteri sinirden sinire sürüklese de rolüyle bütünleşmesi izleyiciden tam not aldı.