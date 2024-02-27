Survivor'da Diskalifiye Edilen Sema'nın İkizi Seda ile Veda Konuşması Herkesi Duygulandırdı!
Survivor'da Diskalifiye Edilen Sema'nın İkizi Seda ile Veda Konuşması Herkesi Duygulandırdı!
Survivor All Star'da Pınar'la kavga ettikten sonra Sema diskalifiye edilmişti. Acun Ilıcalı ile yaptığı konuşmada son isteğinin kız kardeşi Seda ile görüşmek olduğunu söyleyen Sema'nın bu isteği yerine getirildi. Ortaya duygu dolu anlar çıktı...
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Survivor All Star'da Pınar'la girdiği kavga sonucu diskalifiye edilen Sema, Acun Ilıcalı'ya ikizi Seda ile son kez görüşmek istediğini dile getirmişti.
Biliyorsunuz Sema'nın Pınar'la girdiği ilk tartışmada en büyük tepkiyi gösteren Seda olmuştu.
Tüm bu yaşananlardan sonra Seda'nın öfkelenmemesi için kendisiyle konuşmak istediğini söyleyen Sema'nın isteğini Acun Ilıcalı kırmadı.
Buluşmada ilk olarak Sema'nın yüzüne bakan Seda'nın "Bunu o mu yaptı?" demesi dikkat çekerken, Sema'nın "annemleri rezil ettim" diye ağlaması herkesi duygulandırdı.
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