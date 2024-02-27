Survivor'da Diskalifiye Edilen Sema'nın İkizi Seda ile Veda Konuşması Herkesi Duygulandırdı!

Survivor All Star'da Pınar'la kavga ettikten sonra Sema diskalifiye edilmişti. Acun Ilıcalı ile yaptığı konuşmada son isteğinin kız kardeşi Seda ile görüşmek olduğunu söyleyen Sema'nın bu isteği yerine getirildi. Ortaya duygu dolu anlar çıktı...