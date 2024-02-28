Sihirli Annem'de Taci Köpeğe Dönüştüğü İçin Babasından Sihirli Annem Yasağı Alan Kullanıcı
Sihirli Annem'de Taci Köpeğe Dönüştüğü İçin Babasından Sihirli Annem Yasağı Alan Kullanıcı
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2003-2005 yılları arasında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisi o dönem çocuklarının favori dizisiydi.
Bir peri olan Betüş'ün fani Sadık'la evlenmesiyle insanlar ve perilerin beraber yaşamaya başladığı dizi hala çok izlenirken, dizideki en önemli detaylardan biri Betüş'ün babası Taci'nin köpek olmasıydı.
Taci'nin kendisini aldattığını zannetmesinin ardından Dudu tarafından köpeğe dönüştürülen Taci, Sihirli Annem evreninde her zaman köpek olurken, bir kullanıcı bu duruma babasının tepki gösterdiğinden bahsetti.
Evin babası Taci'nin köpeğe dönüşmesi yüzünden o dönem evde Sihirli Annem dizisini izleme yasağı koyan babasını anlatan kullanıcı bu durumu yıllardır unutamazken, gelen yanıtlara baktığımızda pek çok babanın bu konuda travma yaşadığını fark ettik.
İşte hassas kalpli babaların Sihirli Annem travmaları:
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Bu babalar kaç kişi acaba?
Tüm babalar farklı bir şeye takmış.
Gerçek bir kraliçe!
Sessizce izlediğimiz o diziler...
Konu yine "Erkolar kapatılsın" mevzusuna geldi.
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