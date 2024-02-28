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Sihirli Annem'de Taci Köpeğe Dönüştüğü İçin Babasından Sihirli Annem Yasağı Alan Kullanıcı

Sihirli Annem'de Taci Köpeğe Dönüştüğü İçin Babasından Sihirli Annem Yasağı Alan Kullanıcı

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 19:59

Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen Sihirli Annem dizisinde Dudu'nun kocası Taci'yi köpeğe dönüştürmesi hepimizin bildiği bir durum. Baba figürünün bir köpek tarafından canlandırıldığı dizi bize gayet normal gelirken, bir kullanıcı babasının evde Sihirli Annem yasağı uyguladığını anlattı.

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2003-2005 yılları arasında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisi o dönem çocuklarının favori dizisiydi.

2003-2005 yılları arasında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisi o dönem çocuklarının favori dizisiydi.

Bir peri olan Betüş'ün fani Sadık'la evlenmesiyle insanlar ve perilerin beraber yaşamaya başladığı dizi hala çok izlenirken, dizideki en önemli detaylardan biri Betüş'ün babası Taci'nin köpek olmasıydı.

Bir peri olan Betüş'ün fani Sadık'la evlenmesiyle insanlar ve perilerin beraber yaşamaya başladığı dizi hala çok izlenirken, dizideki en önemli detaylardan biri Betüş'ün babası Taci'nin köpek olmasıydı.

Taci'nin kendisini aldattığını zannetmesinin ardından Dudu tarafından köpeğe dönüştürülen Taci, Sihirli Annem evreninde her zaman köpek olurken, bir kullanıcı bu duruma babasının tepki gösterdiğinden bahsetti.

Evin babası Taci'nin köpeğe dönüşmesi yüzünden o dönem evde Sihirli Annem dizisini izleme yasağı koyan babasını anlatan kullanıcı bu durumu yıllardır unutamazken, gelen yanıtlara baktığımızda pek çok babanın bu konuda travma yaşadığını fark ettik.

Evin babası Taci'nin köpeğe dönüşmesi yüzünden o dönem evde Sihirli Annem dizisini izleme yasağı koyan babasını anlatan kullanıcı bu durumu yıllardır unutamazken, gelen yanıtlara baktığımızda pek çok babanın bu konuda travma yaşadığını fark ettik.
twitter.com

İşte hassas kalpli babaların Sihirli Annem travmaları:

İşte hassas kalpli babaların Sihirli Annem travmaları:
twitter.com
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Bu babalar kaç kişi acaba?

Bu babalar kaç kişi acaba?
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Tüm babalar farklı bir şeye takmış.

Tüm babalar farklı bir şeye takmış.
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Gerçek bir kraliçe!

Gerçek bir kraliçe!
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Sessizce izlediğimiz o diziler...

Sessizce izlediğimiz o diziler...
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Konu yine "Erkolar kapatılsın" mevzusuna geldi.

Konu yine "Erkolar kapatılsın" mevzusuna geldi.
twitter.com

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