Sihirli Annem'de Taci Köpeğe Dönüştüğü İçin Babasından Sihirli Annem Yasağı Alan Kullanıcı

Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen Sihirli Annem dizisinde Dudu'nun kocası Taci'yi köpeğe dönüştürmesi hepimizin bildiği bir durum. Baba figürünün bir köpek tarafından canlandırıldığı dizi bize gayet normal gelirken, bir kullanıcı babasının evde Sihirli Annem yasağı uyguladığını anlattı.