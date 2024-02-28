Görüş Bildir
Haberler
TV
Gaddar Dizisi Gerçek Hayattaki Suçların İntikamını Almaya Devam Ediyor! Sırada 'Hayvanları Katleden Şahıs Var'

Gaddar Dizisi Gerçek Hayattaki Suçların İntikamını Almaya Devam Ediyor! Sırada 'Hayvanları Katleden Şahıs Var'

Çağatay Ulusoy
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.02.2024 - 00:48

NOW ekranlarında seyirci ile buluşan başarılı yapım Gaddar, son dönemlerde değindiği toplumsal olaylarla dikkat çekiyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan'ın rol aldığı dizide gerçek hayattaki suçların intikamı alınıyor. Bu kez sırada 'hayvanları katleden şahıs var'. 

İşte, o sahne...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gaddar dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu hikayesiyle NOW ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor.

Gaddar dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu hikayesiyle NOW ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor.

Kısa zamanda dizi severlerin gönlüne taht kurmayı başaran iddialı yapımın son bölümünde, gerçek yaşantıdan olayları ele almaya başladı. Ele alınan ilk olay ve intikam, Türkiye'yi yasa boğan taksici Oğuz Erge cinayeti oldu.

Gaddar'ın taksici Erge'nin intikamını aldığı sahneyi burada bulabilirsiniz 👇

Dizinin yeni bölümünde 'hayvanları katleden şahıs' konu ediliyor!

Dizinin yeni bölümünde 'hayvanları katleden şahıs' konu ediliyor!

Gaddar dizisinin 7. bölüm fragmanında bir araba camındaki 'Gaddar Kötüleri Haklar' yazısı dikkat çekiyor!

Dağhan, 'Sen hayvanlara işkence ederek öldürmeyi seviyorsun ya ben de sana dişine göre bir rakip buldum' sözleriyle fragmana damgasını vuruyor.

Dağhan, 'Sen hayvanlara işkence ederek öldürmeyi seviyorsun ya ben de sana dişine göre bir rakip buldum' sözleriyle fragmana damgasını vuruyor.

Senaryoya göre hayvanları katleden şahısı bekleyen ceza ise herkesi şaşırtıyor!

Senaryoya göre hayvanları katleden şahısı bekleyen ceza ise herkesi şaşırtıyor!

Sahne, kısa zamanda sosyal medyanın gündeminde yerini alırken dizinin 1 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümü de heyecanla bekleniyor.

İşte, Gaddar dizisinin o fragmanı

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gaddar'ın fragmanı sosyal medyanın da gündeminde. İşte fragmana gelen bazı yorumlar👇

Gaddar'ın fragmanı sosyal medyanın da gündeminde. İşte fragmana gelen bazı yorumlar👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Ülkede adalet bile anca kurguyla yerini bulunuyor.