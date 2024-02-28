Gaddar Dizisi Gerçek Hayattaki Suçların İntikamını Almaya Devam Ediyor! Sırada 'Hayvanları Katleden Şahıs Var'

NOW ekranlarında seyirci ile buluşan başarılı yapım Gaddar, son dönemlerde değindiği toplumsal olaylarla dikkat çekiyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan'ın rol aldığı dizide gerçek hayattaki suçların intikamı alınıyor. Bu kez sırada 'hayvanları katleden şahıs var'.

İşte, o sahne...