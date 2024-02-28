Gaddar Dizisi Gerçek Hayattaki Suçların İntikamını Almaya Devam Ediyor! Sırada 'Hayvanları Katleden Şahıs Var'
Gaddar Dizisi Gerçek Hayattaki Suçların İntikamını Almaya Devam Ediyor! Sırada 'Hayvanları Katleden Şahıs Var'
NOW ekranlarında seyirci ile buluşan başarılı yapım Gaddar, son dönemlerde değindiği toplumsal olaylarla dikkat çekiyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan'ın rol aldığı dizide gerçek hayattaki suçların intikamı alınıyor. Bu kez sırada 'hayvanları katleden şahıs var'.
İşte, o sahne...
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Gaddar dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu hikayesiyle NOW ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor.
Dizinin yeni bölümünde 'hayvanları katleden şahıs' konu ediliyor!
Dağhan, 'Sen hayvanlara işkence ederek öldürmeyi seviyorsun ya ben de sana dişine göre bir rakip buldum' sözleriyle fragmana damgasını vuruyor.
Senaryoya göre hayvanları katleden şahısı bekleyen ceza ise herkesi şaşırtıyor!
İşte, Gaddar dizisinin o fragmanı
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Gaddar'ın fragmanı sosyal medyanın da gündeminde. İşte fragmana gelen bazı yorumlar👇
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