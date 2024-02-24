Gaddar'da Öldürülen Taksici Oğuz Erge'nin İntikamının Alındığı Sahne Gündem Oldu
Gaddar'da Öldürülen Taksici Oğuz Erge'nin İntikamının Alındığı Sahne Gündem Oldu
NOW ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinin son bölümünde tüm Türkiye'yi derinden sarsan bir olay işlendi. Öldürülen taksici Oğuz Erge olayını konu alan dizide Erge'nin intikamı alınırken, o sahneler gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara döndüren Gaddar'ın son bölümü sosyal medyayı resmen salladı.
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan taksici Oğuz Erge cinayetini konu alan Gaddar'da Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan karakteri Erge'nin katilini öldürüp intikam aldı.
Taksici Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye arabasına aldığı Delil Aysal tarafından vurularak öldürülmüş ve ardından gasp edilmişti.
Söz konusu sahne kısa sürede gündem olurken sosyal medyadan yoğun yorum aldı.
İşte o sahneler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Gelen yorumlardan bazılarını da buraya bırakıyoruz:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda