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Gaddar'da Öldürülen Taksici Oğuz Erge'nin İntikamının Alındığı Sahne Gündem Oldu

Gaddar'da Öldürülen Taksici Oğuz Erge'nin İntikamının Alındığı Sahne Gündem Oldu

Çağatay Ulusoy yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 11:18

NOW ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinin son bölümünde tüm Türkiye'yi derinden sarsan bir olay işlendi. Öldürülen taksici Oğuz Erge olayını konu alan dizide Erge'nin intikamı alınırken, o sahneler gündem oldu.

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Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara döndüren Gaddar'ın son bölümü sosyal medyayı resmen salladı.

Çağatay Ulusoy'u yıllar sonra ekranlara döndüren Gaddar'ın son bölümü sosyal medyayı resmen salladı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan taksici Oğuz Erge cinayetini konu alan Gaddar'da Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan karakteri Erge'nin katilini öldürüp intikam aldı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan taksici Oğuz Erge cinayetini konu alan Gaddar'da Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan karakteri Erge'nin katilini öldürüp intikam aldı.

Taksici Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye arabasına aldığı Delil Aysal tarafından vurularak öldürülmüş ve ardından gasp edilmişti.

Taksici Oğuz Erge, soğukta üşümesin diye arabasına aldığı Delil Aysal tarafından vurularak öldürülmüş ve ardından gasp edilmişti.

Söz konusu sahne kısa sürede gündem olurken sosyal medyadan yoğun yorum aldı.

Söz konusu sahne kısa sürede gündem olurken sosyal medyadan yoğun yorum aldı.

İşte o sahneler:

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