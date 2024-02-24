Alev'in Apo'dan Hamile Kalmasıyla Dumur Olduğumuz Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Alev'in Apo'dan Hamile Kalmasıyla Dumur Olduğumuz Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüyle yine dumur oldu. Alev'in Apo'dan hamile olduğunu öğrendiğimiz bölümde şoklardan şoklara sürüklenirken, o anlara haliyle izleyiciden tepki yağdı.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine kaos ve entrikaya doyduk diyebiliriz.
Kıvılcım'ın bulduğu hamilelik testiyle Doğa'nın hamile olduğunu itiraf etmesi 'Fatih'e geri mi dönecek?' diye düşündürürken bölüm sonunda dumur olduğumuz anlar yaşandı ve Alev'in Apo'dan hamile olduğunu öğrendik.
Umut'un depresyonu, Alev'in hamileliği derken yine sinir uçlarımıza dokunan bir bölüm yayınlayan Kızılcık Şerbeti'ne haliyle yüzlerce yorum geldi.
İşte onlardan bazıları:
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