Depresyon mu Şımarıklık mı? Kızılcık Şerbeti Umut'un Nursema'yı Zorbalamasına Çıldırdık!
Depresyon mu Şımarıklık mı? Kızılcık Şerbeti Umut'un Nursema'yı Zorbalamasına Çıldırdık!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Umut'un depresyon görüntülü şımarıklığı damga vurdu. Sürekli Nursema'yı zorbalamaya başlayan Umut'un bir de kendisine yapılan sürprize ters tepki vermesi izleyicileri ayağa kaldırdı.
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Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen çiftlerinden Umut ve Nursema'nın yerinde resmen yeller esiyor.
Hapse giren Umut'un aşırı yoğun yaşadığı depresyon en çok yakını olan Nursema'yı etkilerken, Umut'un hayalet gibi gezmesi resmen sinir uçlarımızla oynadı.
Morali yerine gelsin diye Nursema'nın sürpriz yaptığı Umut'un tamamen ters tepki verip bir de Nursema'yı azarlaması 'Ya kahhar' dedirtirken, o anlar haliyle Şerbo izleyicilerinden yoğun tepki aldı.
İşte o sahne ve gelen tepkiler:
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