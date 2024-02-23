Survivor'da Bilek Güreşi Yapan Nagihan'ın Kol Kasları Olay Oldu!
Survivor'da Bilek Güreşi Yapan Nagihan'ın Kol Kasları Olay Oldu!
Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere adada arkadaşlarıyla yaptığı bilek güreşiyle gündem oldu. Nagihan'ın kol kaslarına görenler inanamadı.
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Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarının başında hiç şüphesiz Nagihan Karadere geliyor.
Tartışmadığı yarışmacı kalmayan Nagihan'ın kavgaları gündemden düşmek bilmezken, ada hayatından görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Nagihan'a hepimiz şaştık.
Kırmızı takım yarışmacılarının bilek güreşi yaptığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, o anlara Nagihan ve Nefise'nin yarışı damgasını vurdu.
Bilek güreşi yapan Nagihan'ın kol kasları olay olurken haliyle onlarca yorum yağdı.
İşte o anlar:
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