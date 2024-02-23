Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'da Bilek Güreşi Yapan Nagihan'ın Kol Kasları Olay Oldu!

Survivor'da Bilek Güreşi Yapan Nagihan'ın Kol Kasları Olay Oldu!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 21:17

Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere adada arkadaşlarıyla yaptığı bilek güreşiyle gündem oldu. Nagihan'ın kol kaslarına görenler inanamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarının başında hiç şüphesiz Nagihan Karadere geliyor.

Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarının başında hiç şüphesiz Nagihan Karadere geliyor.

Tartışmadığı yarışmacı kalmayan Nagihan'ın kavgaları gündemden düşmek bilmezken, ada hayatından görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Nagihan'a hepimiz şaştık.

Tartışmadığı yarışmacı kalmayan Nagihan'ın kavgaları gündemden düşmek bilmezken, ada hayatından görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Nagihan'a hepimiz şaştık.

Kırmızı takım yarışmacılarının bilek güreşi yaptığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, o anlara Nagihan ve Nefise'nin yarışı damgasını vurdu.

Kırmızı takım yarışmacılarının bilek güreşi yaptığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, o anlara Nagihan ve Nefise'nin yarışı damgasını vurdu.

Bilek güreşi yapan Nagihan'ın kol kasları olay olurken haliyle onlarca yorum yağdı.

Bilek güreşi yapan Nagihan'ın kol kasları olay olurken haliyle onlarca yorum yağdı.

İşte o anlar:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yorumlardan bazılarını buraya bırakıyoruz:

Yorumlardan bazılarını buraya bırakıyoruz:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?