İfşalar Bitmiyor: Survivor Sahra'dan Merve ve Nagihan Hakkında Bomba İddia!
İfşalar Bitmiyor: Survivor Sahra'dan Merve ve Nagihan Hakkında Bomba İddia!
Survivor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Sahra Işık'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı ifşalar bitmek bilmezken, Nagihan ve Merve Aydın hakkında ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı.
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Survivor All Star'dan olaylı bir şekilde ayrılan Sahra Işık, sosyal medyadan yaptığı ifşalarla gündemi sarsmaya devam ediyor.
Eski yarışmacılardan Seda Aktuğlu'nun eşiyle arasını açtığını açıklayan Sahra sosyal medya hesaplarından düzenli olarak Survivor yarışmacıları hakkında iddialarda bulunurken son ifşası kafaları epey karıştırdı.
Kırmızı takım yarışmacılarından Merve ve Nagihan hakkında bomba bir iddiada bulunan Sahra, Merve'nin Nagihan'ı diskalifiye ettirmeye çalıştığını açıkladı.
Merve için "Nagihan'ın diskalifiye olmasını istiyor. Arkamdan sinsi sinsi iftira atıp Nagihan'ı üzerime saldı." diyen Sahra Işık, söz konusu iddialar hakkında ilerleyen günlerde açıklama yapacağını da açıkladı.
Siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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