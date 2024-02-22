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Kaos Yükleniyor: Batuhan Karacakaya Survivor Kadrosunda!

Kaos Yükleniyor: Batuhan Karacakaya Survivor Kadrosunda!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 01:00

En olaylı sezon olmaya devam eden Survivor All Star'da son bomba olaylı yarışmacılardan Batuhan'ın mavi takıma gelmesi oldu. Gelir gelmez Poyraz'la atışan Batuhan'ın yarışmaya gelmesi izleyicileri ayağa kaldırdı.

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Kaos ve entrikanın bir türlü bitmek bilmediği Survivor'da sürprizler bitmek bilmezken, yeni bölüm fragmanında olay bir ismin yarışmaya dahil olduğunu öğrendik.

Kaos ve entrikanın bir türlü bitmek bilmediği Survivor'da sürprizler bitmek bilmezken, yeni bölüm fragmanında olay bir ismin yarışmaya dahil olduğunu öğrendik.

Survivor tarihinin en kaotik yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın Survivor'a geldiğini gördüğümüz fragmana izleyiciler epey şaşırırken, fragmandaki gergin anlar dikkatlerden kaçmadı.

Survivor tarihinin en kaotik yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın Survivor'a geldiğini gördüğümüz fragmana izleyiciler epey şaşırırken, fragmandaki gergin anlar dikkatlerden kaçmadı.

Mavi takıma gelen Batuhan'ın gelir gelmez Poyraz'la tartışma yaşaması Mavi takımdaki huzurlu günlere elveda dememize neden olurken, Poyraz'ın 'keşke karşı takımda olsaydı' sözleri gündem oldu.

Mavi takıma gelen Batuhan'ın gelir gelmez Poyraz'la tartışma yaşaması Mavi takımdaki huzurlu günlere elveda dememize neden olurken, Poyraz'ın 'keşke karşı takımda olsaydı' sözleri gündem oldu.

Sadece yer aldığı fragmanla bile kaos dozunu arttıran Batuhan Karacakaya'nın yarışmanın heyecanını arttıracağı daha şimdiden kesin olurken, bu son dakika sürprizine yorum yağdı.

Sadece yer aldığı fragmanla bile kaos dozunu arttıran Batuhan Karacakaya'nın yarışmanın heyecanını arttıracağı daha şimdiden kesin olurken, bu son dakika sürprizine yorum yağdı.

Önce fragmanı şuraya bırakalım:

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