Arka Sokaklar Setinde Şoke Eden Olay: Kostümler Kayboldu, Çekim Ertelendi!
Arka Sokaklar Setinde Şoke Eden Olay: Kostümler Kayboldu, Çekim Ertelendi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar setinde şoke eden bir olay yaşandı. Kostümlerin olduğu kamyonun kaybolduğu sette çekimler ertelendi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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665 bölümdür Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar setinde şoke eden bir olay yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi setinde ikinci ekibin kostüm kamyonu kayıplara karıştı.
Kamyon içindeki kostümlerle kayıplara karışırken, kamyon şoföründen de hiçbir şekilde haber alınamadı.
Çekimlerde kullanılan kıyafetler, silahlar ve çelik yelekler kamyonla beraber gidince oyuncular sete çıkamadı ve set durdu.
Çekimler için gereken kostüm ve aksesuarlar tekrardan tedarik edilip set ertelenirken, söz konusu olay hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.
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