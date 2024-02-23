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Reyting Rekorları Kıran Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Reyting Rekorları Kıran Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 18:28

Show TV ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonu son gaz devam ederken, dizinin 3. sezonunun olup olmayacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan bir türlü bitmek bilmiyor.

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan bir türlü bitmek bilmiyor.

İlişkilerin her bölüm daha da karmaşık hale geldiği Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna yüksek reyting oranlarıyla şimdiden kesin gözüyle bakılırken, bombayı Birsen Altuntaş patlattı.

İlişkilerin her bölüm daha da karmaşık hale geldiği Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna yüksek reyting oranlarıyla şimdiden kesin gözüyle bakılırken, bombayı Birsen Altuntaş patlattı.

Kızılcık Şerbeti sezon finali yaparak 3. sezonda da ekranlara geleceğini duyuran Birsen Altuntaş, dizinin sezon finali tarihini duyurdu.

Kızılcık Şerbeti sezon finali yaparak 3. sezonda da ekranlara geleceğini duyuran Birsen Altuntaş, dizinin sezon finali tarihini duyurdu.

Bir değişiklik olmazsa Kızılcık Şerbeti 7 Haziran günü sezon finali yaparak ekran arası verecek.

Bir değişiklik olmazsa Kızılcık Şerbeti 7 Haziran günü sezon finali yaparak ekran arası verecek.

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