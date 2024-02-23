Pembe Şok Pembe Vefat: Kızılcık Şerbeti'nde Alev Apo'dan Hamile Çıktı!
Pembe Şok Pembe Vefat: Kızılcık Şerbeti'nde Alev Apo'dan Hamile Çıktı!
Reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'nde nur topu gibi bir kaosumuz daha oldu. Doğa'nın hamile olduğunu zannettiğimiz dizide bölüm sonunda Alev'in Apo'dan hamile olduğunu öğrenmemizle Pembe gibi neye uğradığımızı şaşırdık.
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Kızılcık Şerbeti'in son bölümüne uzun süredir beraber göremediğimiz Alev ve Apo ikilisi damga vurdu.
Son bölümdeki hamilelik testi kafaları karıştırmış ve Doğa'nın 'hamileyim' sözü hepimizi inandırmış olsa da yeni bölümde dev bir skandal yaşandı ve Alev, Apo'dan hamile olduğunu açıkladı.
Ekran başındaki herkesin Pembe gibi ayılıp bayıldığı sahne heyecanı tavan yaparken, söz konusu olayın önümüzdeki bölümlerde nasıl işleneceği şimdiden merak uyandırdı.
İşte o sahne:
Alev'in Apo'dan hamile olduğunu öğrenen izleyiciler elbette boş durmadı. İşte gelen tepkiler:
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Saldıray abim ekiz yatağı görünce tekte atmış maşallah