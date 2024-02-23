Pembe Şok Pembe Vefat: Kızılcık Şerbeti'nde Alev Apo'dan Hamile Çıktı!

Reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'nde nur topu gibi bir kaosumuz daha oldu. Doğa'nın hamile olduğunu zannettiğimiz dizide bölüm sonunda Alev'in Apo'dan hamile olduğunu öğrenmemizle Pembe gibi neye uğradığımızı şaşırdık.