30 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş için bugün son gün!
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Japonya'nın dünyaca ünlü bebek bezi markası Goo.N, "ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.
Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Hande Erçel, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Vize reddi alan vatandaşlar bu retlere itiraz edebiliyordu.
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Fatih Altaylı geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanını tehdit suçuyla gözaltına alınmış.
Son günlerde ekonomi yönetimi ve Bakan Mehmet Şimşek’i üstü kapalı hedef alan Yeni Şafak’tan dikkat çeken bir başlık daha geldi.
Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar atarak dolandırıcılıkla suçlayan ve iftiralarda bulunan fenomen Ceren Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Mahkeme davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi.
Geçtiğimiz Mayıs ayında 22 haftalık hamileyken bebeğinin ölümüyle yıkılan oyuncu Ege Kökenli, zor günler geçiriyor.
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Artan gıda fiyatları restoranlarla müşteriyi sık sık karşı karşıya getiriyor
Fenerbahçe’de kongre süreci yaklaşırken başkanlık yarışı giderek hareketleniyor.
2025 yazı başta İç Anadolu olmak üzere kene vakalarının arttığı bir yıl olarak gözlemlendi
Temmuz ayıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artış bekleniyor.
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilendi.
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Türkiye’de uygulanan erişim engellerine bir yenisi daha eklendi.
Futboldaki başarılı kariyerinin yanı sıra yakışıklılığı ve sempatik tavırlarıyla da magazinin gündeminden düşmeyen Barış Alper Yılmaz, bu kez özel hayatıyla olay oldu.
MetroPOLL Araştırma, “Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu CHP Genel Başkanı Olmasını İsterseniz” sorulu anketinin sonuçlarını yayımlandı. Anket sonuçlarında çıkanlar ise çok konuşuldu.
Emeklilerin gözü 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrild
ABD ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı.
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Belediyelerin hesaplarının resmi bir dille yayın yapması, sadece önemli günlerde paylaşım yapması ve yetki alanındaki ilçe veya il için duyurular yapması yargısı bir süredir kırıldı.
Türkiye’de henüz yaz aylarının en sıcak günleri gelmemişken orman yangınları birçok vatandaşımızı yerinden etti.
Gazeteci Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde Ekol TV’de katıldığı programda “Almanya’da domatesin kilosu 20 euro” açıklamasında bulunmuştu.
Endonezya’ya bağlı bir ada olan Bali, son yıllarda Türk vatandaşlarının akınına uğruyor.
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya ahalisi, günlerce bir videoyu konuşmuştu.
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AKP’nin Muğla’da düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gergin anlara sahne oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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