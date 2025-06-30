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30 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

30 Haziran Pazartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.06.2025 - 20:36

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş için bugün son gün!

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş için bugün son gün!

Ticari araç sahiplerine Taşıt Tanıma Birimi montajı için tanınan süre bugün doluyor. 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olan sisteme dahil olmayan araçlar sahipleri, yakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek. Ayrıca yükümlülüklerini yerini getirmeyenler hakkında 7 bin liradan 140 bin liraya kadar usulsüzlük cezası kesilecek. UTTS’nin 140 bin TL’ye kadar cezası var.

Japonya'nın dünyaca ünlü bebek bezi markası Goo.N, "ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.

Japonya'nın dünyaca ünlü bebek bezi markası Goo.N, "ekonomik koşullar" nedeniyle Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.

Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Real Madrid formasıyla sahada gösterdiği yetenek ve oyun zekası hem İspanyol hem de Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Genç yıldızın özellikle top kontrolü ve oyunu yönlendirme becerisi övgü topladı. Arda’nın gösterdiği çıkış, Real Madrid teknik heyetinin de yüzünü güldürdü.

Magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Hande Erçel, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Hande Erçel, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu, arkadaşı Feyyaz Şerifoğlu’nun düğününe katıldı ve güzelliğiyle olduğu kadar verdiği evlilik yanıtıyla da olay oldu. Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını bildiğimiz Erçel, bu kez evlilik sorusuna ilk defa bu kadar net bir şekilde yeşil ışık yaktı. Bu açıklama, çiftin ilişkisinin gidişatı hakkında yeni bir heyecan yarattı.

Vize reddi alan vatandaşlar bu retlere itiraz edebiliyordu.

Vize reddi alan vatandaşlar bu retlere itiraz edebiliyordu.

Bu itirazlara dair Almanya yeni bir karar aldı. Almanya artık vizesi reddedilenlerin itiraz etme hakkını kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkalamada kararın 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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Fatih Altaylı geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanını tehdit suçuyla gözaltına alınmış.

Fatih Altaylı geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanını tehdit suçuyla gözaltına alınmış.

Ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı'nın yüksek izlenmeler ve etkileşim alan YouTube kanalının nasıl işleyeceği ise merak konusuydu. Bir hafta boyunca Altaylı'nın notlarını 'Emre Bey' okurken bugün Altaylı'nın izleyicilerine bir sürpriz yapıldı.

Son günlerde ekonomi yönetimi ve Bakan Mehmet Şimşek’i üstü kapalı hedef alan Yeni Şafak’tan dikkat çeken bir başlık daha geldi.

Son günlerde ekonomi yönetimi ve Bakan Mehmet Şimşek’i üstü kapalı hedef alan Yeni Şafak’tan dikkat çeken bir başlık daha geldi.

Yeni Şafak gazetesi 30 Haziran Pazartesi günü “Her şeye vergi var, döviz spekülatörüne tek kuruş vergi yok” başlığını attı. Yeni Şafak’ın manşeti sosyal medyada dikkat çekti.

Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar atarak dolandırıcılıkla suçlayan ve iftiralarda bulunan fenomen Ceren Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, sosyal medya üzerinden kendilerine tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar atarak dolandırıcılıkla suçlayan ve iftiralarda bulunan fenomen Ceren Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Ceren Yılmaz’ın asılsız eylemleri nedeniyle sanatçı kimliklerinin ve itibarının zedelendiğini ileri süren Sangu ile sevgilisi, can güvenliklerinin büyük tehlikede olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Mahkeme davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün görüldü. Mahkeme davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Ankara 26.Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti.

Karar sonrasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan ilk açıklama geldi: “Bu dava reddedilmeliydi gündeme gelmemeliydi. 8 Eylül tarihinde davanın kapanmasını bekliyoruz”

Geçtiğimiz Mayıs ayında 22 haftalık hamileyken bebeğinin ölümüyle yıkılan oyuncu Ege Kökenli, zor günler geçiriyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 22 haftalık hamileyken bebeğinin ölümüyle yıkılan oyuncu Ege Kökenli, zor günler geçiriyor.

Haftalar sonra sessizliğini bozarak içini takipçilerine döken güzel oyuncu, acısını ve hissettiklerini duygusal bir paylaşımla anlattı. “Acı geçmiyor ama zamanla kabuk tutuyor” diyen Kökenli’nin satırları yürek burktu. Paylaşımıyla benzer acıları yaşayan kadınlara da seslenen ünlü isim, “Yalnız değilsiniz” dedi. Paylaşıma ünlü isimlerden de destek geldi.

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Artan gıda fiyatları restoranlarla müşteriyi sık sık karşı karşıya getiriyor

Artan gıda fiyatları restoranlarla müşteriyi sık sık karşı karşıya getiriyor

Olayın bir tarafı maliyetleri ve enflasyonu sorumlu tutarken bir kısım da fırsatçılık yapıldığını ve bu yüzden Türkiye'nin Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri olduğunu savunuyor. Tabii yüksek fiyatların yanında bir restoranın iskenderin yanında getirdiği çayın ücretsiz olması için kutu içecek alma şartı koyması sosyal medyada çokça konuşuldu.

Fenerbahçe’de kongre süreci yaklaşırken başkanlık yarışı giderek hareketleniyor.

Fenerbahçe’de kongre süreci yaklaşırken başkanlık yarışı giderek hareketleniyor.

Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu’nun ardından başkanlık için yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertli camiada aday sayısının artması, seçim sürecine olan ilgiyi iyice artırmış durumda. Camianın aday olması yönünde çağrı yaptığı Sadettin Saran kamuoyuna bir açıklama yaptı.

2025 yazı başta İç Anadolu olmak üzere kene vakalarının arttığı bir yıl olarak gözlemlendi

2025 yazı başta İç Anadolu olmak üzere kene vakalarının arttığı bir yıl olarak gözlemlendi

Ülke genelinde raporlanan 7.801 kene ısırığından ne yazık ki ölümle sonuçlanan vakalar da mevcut. Bunun üzerine kenelerin doğal avcısı olan keklikler doğaya salındı. Tabii gagalı dostlar X anasayfasında büyük teveccüh gördü.

Temmuz ayıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artış bekleniyor.

Temmuz ayıyla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında artış bekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara ve alkole gelecek zammı paylaştı. Dündar, biraya 20 TL sigaraya 5 TL zammı öngördüklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilendi.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törende TFF yetkilileri ve Montella açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, 2023 Eylül’den bu yana görev yapan Montella için İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz bir teklif geldi.

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Türkiye’de uygulanan erişim engellerine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye’de uygulanan erişim engellerine bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Altan Sancar ve Sözcü muhabiri Ali Macit'in X hesabına Türkiye’de erişim engeli getirildi. Sancar, yaptığı paylaşımda “Böyle susturamayacaksınız bunu bilin” dedi.

Futboldaki başarılı kariyerinin yanı sıra yakışıklılığı ve sempatik tavırlarıyla da magazinin gündeminden düşmeyen Barış Alper Yılmaz, bu kez özel hayatıyla olay oldu.

Futboldaki başarılı kariyerinin yanı sıra yakışıklılığı ve sempatik tavırlarıyla da magazinin gündeminden düşmeyen Barış Alper Yılmaz, bu kez özel hayatıyla olay oldu.

Özellikle Twitter’da sık sık konuşulan genç futbolcu, iddiaya göre geçtiğimiz gece çapkınlık turunda yakalandı. Posta'nın haberine göre; bir otelden genç bir kadınla çıkarken kameralara yakalanan Barış Alper’in, görevlilerin uyarısıyla sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ortada bırakıp kaçtığı öne sürüldü.

MetroPOLL Araştırma, “Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu CHP Genel Başkanı Olmasını İsterseniz” sorulu anketinin sonuçlarını yayımlandı. Anket sonuçlarında çıkanlar ise çok konuşuldu.

MetroPOLL Araştırma, “Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu CHP Genel Başkanı Olmasını İsterseniz” sorulu anketinin sonuçlarını yayımlandı. Anket sonuçlarında çıkanlar ise çok konuşuldu.

AKP seçmeninin yüzde 40.9’u Ekim 2023’te Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı olmasını isterken bu oran şu anki tarihte 18.3.

AKP seçmeninin yüzde 21’i Ekim 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olmasını isterken bu oran şimdi 40.3.

Emeklilerin gözü 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrild

Emeklilerin gözü 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrild

Emeklinin maaş zammı Perşembe günü belli olacak. Geri sayım başlarken AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağını belirtti. Güler, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.

ABD ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı.

ABD ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı.

Çevresi tarafından çok sevilen ve tanınan Darrell Thomas adlı kişi 58 yaşında hayatını kaybetti. Onu güzel bir şekilde uğurlamak için tüm sevenleri bir araya geldi ve anma töreni düzenlendi. Thomas’ın oğlu babasının son dileğini gerçekleştirmek için iş başına koyuldu ve helikopterle para yağdırdı.

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Belediyelerin hesaplarının resmi bir dille yayın yapması, sadece önemli günlerde paylaşım yapması ve yetki alanındaki ilçe veya il için duyurular yapması yargısı bir süredir kırıldı.

Belediyelerin hesaplarının resmi bir dille yayın yapması, sadece önemli günlerde paylaşım yapması ve yetki alanındaki ilçe veya il için duyurular yapması yargısı bir süredir kırıldı.

Belediyeler artık kurumsal dillerini esprili hesaplarla süslüyor. Son yıllarda bu alanda en çok dikkat çeken kurum ise Datça Belediyesiydi. Belediye hesabını yöneten adminin Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı şaka nedeniyle işine son verildiği öne sürüldü.

Türkiye’de henüz yaz aylarının en sıcak günleri gelmemişken orman yangınları birçok vatandaşımızı yerinden etti.

Türkiye’de henüz yaz aylarının en sıcak günleri gelmemişken orman yangınları birçok vatandaşımızı yerinden etti.

AFADSakaryaBilecikManisaİzmir ve Hatay’da yaşanan yangınlarla ilgili açıklamada bulundu.

AFAD’ın açıklamasında, afetzedelere maddi olarak para yardımı yapılacağı bilgisi yer aldı.

Gazeteci Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde Ekol TV’de katıldığı programda “Almanya’da domatesin kilosu 20 euro” açıklamasında bulunmuştu.

Gazeteci Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde Ekol TV’de katıldığı programda “Almanya’da domatesin kilosu 20 euro” açıklamasında bulunmuştu.

Şarkıcı Mustafa Sandalkonser için gittiği Almanya’nın Münih kentinde marketten çektiği video ile normal domatesin kilosunun 1 euro olduğunu, en pahalı organik domateslerin ise 5.99 euro olduğunu paylaştı.

Endonezya’ya bağlı bir ada olan Bali, son yıllarda Türk vatandaşlarının akınına uğruyor.

Endonezya’ya bağlı bir ada olan Bali, son yıllarda Türk vatandaşlarının akınına uğruyor.

Doğal güzelliği, sıcak kanlı insanları ve ucuzluğuyla öne çıkan Bali’ye akın edilmesinin en önemli nedeni vize kolaylığı. Bali, Türk vatandaşlarından kapıda vize istiyordu. Kapıda vize uygulaması 3 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak. Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından karar paylaşıldı. Vize şartının kaldırılması ise sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya ahalisi, günlerce bir videoyu konuşmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya ahalisi, günlerce bir videoyu konuşmuştu.

Yaptığı paylaşımda mesaiye kaldığını söyleyen kişi, şirketlerinin güvenlik görevlisi Salih abinin ofisteki piyanoyu çalmaya başlamasıyla şoke olmuştu. Güvenlik görevlisi Salih abi, izleyen herkesi de kendisine hayran bıraktı. 

Salih abinin (Salih Aksoy) meşhur olduğu o videoda hangi şarkıyı çaldığı da ortaya çıktı. Ayrıca kendisinin Instagram hesabında birçok farklı performansı da bulunuyor.

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AKP’nin Muğla’da düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gergin anlara sahne oldu.

AKP’nin Muğla’da düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gergin anlara sahne oldu.

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, Ankara’ya geldiği halde kendisini ziyaret etmeyen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e tepki göstererek, “Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa evde karınızın yanına oturun' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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