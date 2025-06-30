Cezaevinde Bulunan Fatih Altaylı'nın Mektubunu Kızı Zeynep Altaylı Seslendirdi
Fatih Altaylı geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanını tehdit suçuyla gözaltına alınmış. Ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı'nın yüksek izlenmeler ve etkileşim alan YouTube kanalının nasıl işleyeceği ise merak konusuydu. Bir hafta boyunca Altaylı'nın notlarını 'Emre Bey' okurken bugün Altaylı'nın izleyicilerine bir sürpriz yapıldı.
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Fatih Altaylı tutuklu olduğu için bir süredir mektuplar yoluyla izleyicileriyle buluşuyor.
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Altaylı'nın bugünkü mesajını ise kızı Zeynep Altaylı okudu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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