Cezaevinde Bulunan Fatih Altaylı'nın Mektubunu Kızı Zeynep Altaylı Seslendirdi

Zeynep Altaylı babasının cezaevi şartlarını anlattığı mektubu okudu. İyi olmaya çalışsa da konforsuz bir ortam olduğunu belirten Altaylı cezaevi rutinini anlattı. Ne kadar kalacağının kestiremediğini belirten ünlü gazeteci bu yüzden avluda D vitamini almaya çalıştığını yazdı.

Altaylı kimlerle beraber kaldığını ve koğuşuna gelen kuştan da söz etti. Ziyaretine gelen kişileri anlattı. Gündem hakkında da bazı yorumlarda bulundu.