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Cezaevinde Bulunan Fatih Altaylı'nın Mektubunu Kızı Zeynep Altaylı Seslendirdi

Cezaevinde Bulunan Fatih Altaylı'nın Mektubunu Kızı Zeynep Altaylı Seslendirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.06.2025 - 10:58

Fatih Altaylı geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanını tehdit suçuyla gözaltına alınmış. Ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Altaylı'nın yüksek izlenmeler ve etkileşim alan YouTube kanalının nasıl işleyeceği ise merak konusuydu. Bir hafta boyunca Altaylı'nın notlarını 'Emre Bey' okurken bugün Altaylı'nın izleyicilerine bir sürpriz yapıldı.

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Fatih Altaylı tutuklu olduğu için bir süredir mektuplar yoluyla izleyicileriyle buluşuyor.

Fatih Altaylı tutuklu olduğu için bir süredir mektuplar yoluyla izleyicileriyle buluşuyor.

Emre Bey olarak da tanınan Emre Acar'ın seslendirdiği mektuplarda Altaylı'nın kimi zaman cezaevi şartları, kimi zaman ülke gündemine dair yorumları yer alıyor.

Altaylı'nın bugünkü mesajını ise kızı Zeynep Altaylı okudu.

Altaylı'nın bugünkü mesajını ise kızı Zeynep Altaylı okudu.

Zeynep Altaylı babasının cezaevi şartlarını anlattığı mektubu okudu. İyi olmaya çalışsa da konforsuz bir ortam olduğunu belirten Altaylı cezaevi rutinini anlattı. Ne kadar kalacağının kestiremediğini belirten ünlü gazeteci bu yüzden avluda D vitamini almaya çalıştığını yazdı. 

Altaylı kimlerle beraber kaldığını ve koğuşuna gelen kuştan da söz etti. Ziyaretine gelen kişileri anlattı. Gündem hakkında da bazı yorumlarda bulundu.

Yayının tamamı şu şekilde;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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