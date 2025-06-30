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Ekonomi
En Düşük Emekli Maaşına Düzenleme Yapılacak

En Düşük Emekli Maaşına Düzenleme Yapılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 15:43

Emeklilerin gözü 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emeklinin maaş zammı Perşembe günü belli olacak. Geri sayım başlarken AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağını belirtti. Güler, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.

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En düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak.

En düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak.

Emeklinin maaş zammı 3 Temmuz’da belli olacak. 

3 Temmuz’da TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emeklinin maaş zammı da netleşmiş olacak. Gazetecilere açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenleme yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Cevdet Yılmaz başkanlığında en düşük emekli maaşlarına dair çalışma yapılacağını belirten Güler, teklifin perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlayacağını dile getirdi. 

Güler, “En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması şöyle:

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması şöyle:

'Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve ssk, bağ-kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. bizler de bu oranlar açıklandıktan sonraki aşamada bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimiz de tahmin ediyorum perşembe günü plan ve bütçe komisyonunda görüşülmneye başlanacağını düşünüyorum. bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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