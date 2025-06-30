En düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak.

'Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve ssk, bağ-kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. bizler de bu oranlar açıklandıktan sonraki aşamada bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimiz de tahmin ediyorum perşembe günü plan ve bütçe komisyonunda görüşülmneye başlanacağını düşünüyorum. bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız.'