En Düşük Emekli Maaşına Düzenleme Yapılacak
Emeklilerin gözü 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emeklinin maaş zammı Perşembe günü belli olacak. Geri sayım başlarken AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağını belirtti. Güler, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.
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En düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak.
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AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklaması şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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