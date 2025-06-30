onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Uzun Zamandır Beklenen Gelişme Yaşandı: Sadettin Saran Aday Oldu

Fenerbahçe'de Uzun Zamandır Beklenen Gelişme Yaşandı: Sadettin Saran Aday Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 12:30

Fenerbahçe’de kongre süreci yaklaşırken başkanlık yarışı giderek hareketleniyor. Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu’nun ardından başkanlık için yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertli camiada aday sayısının artması, seçim sürecine olan ilgiyi iyice artırmış durumda. Camianın aday olması yönünde çağrı yaptığı Sadettin Saran kamuoyuna bir açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun süredir adı adaylıkta geçiyordu.

Uzun süredir adı adaylıkta geçiyordu.

Aziz Yıldırım'ın yönetiminde olan ancak anlaşmazlığa düşerek yönetimden ayrılan Sadettin Saran'ın adı yıllardır Fenerbahçe başkanlığı için geçiyor ancak kendisi adaylık sürecine mesafeliydi. 

Son gelişmeler ise kamuoyundan gelen baskılara direnemediği yönünde oldu.

Adaylığını açıkladı.

Adaylığını açıkladı.

Daha önce Ali Koç lehine adaylıktan çekilen Sadettin Saran bu kez aday olduğunu bir kamuoyu açıklaması ile duyurdu. 

Saran açıklamasında, 'Yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz.' ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sadettin Saran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

'Büyük Fenerbahçe Ailesine ve Değerli Kamuoyuna,

Son aylarda kulübümüzde yaşanan gelişmeleri, bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi yakından takip ediyoruz.

Bugüne kadar düşünce ve duruşumuz bizi yakından takip eden herkes tarafından net olarak bilinse de geldiğimiz noktada, artık görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla da paylaşma zamanı geldiğine inanıyoruz.

Değerli Fenerbahçeliler,

Hepimizin bildiği gibi, Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil; tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Bu çerçevede, son dönemde camiamızda yükselen memnuniyetsizlik duygusunun bir yansıması olarak başlatılan “olağanüstü kongre imza kampanyası”, her Fenerbahçelinin saygı duyduğu bir demokratik haktır ve öyle de değerlendirilmektedir.

Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple, biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık.

İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun, başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur:

Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz.

Hiçbir Fenerbahçelinin bu konuda en ufak bir tereddütünün olmamasını rica ederim.

Saygılarımla'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın