Fenerbahçe'de Uzun Zamandır Beklenen Gelişme Yaşandı: Sadettin Saran Aday Oldu
Fenerbahçe’de kongre süreci yaklaşırken başkanlık yarışı giderek hareketleniyor. Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu’nun ardından başkanlık için yeni bir isim daha gündeme geldi. Sarı-lacivertli camiada aday sayısının artması, seçim sürecine olan ilgiyi iyice artırmış durumda. Camianın aday olması yönünde çağrı yaptığı Sadettin Saran kamuoyuna bir açıklama yaptı.
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Uzun süredir adı adaylıkta geçiyordu.
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Adaylığını açıkladı.
Sadettin Saran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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