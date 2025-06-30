Trabzonspor'da Kalarak Fenerbahçe'ye Gitmeyen Uğurcan Çakır Dev Zam Aldı

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, uzun süredir adı transfer haberleriyle anılsa da bordo-mavili kulüpte kalmaya devam ediyor. Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor’da gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken milli kaleci, kulübün vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Fenerbahöe ve Galatasaray'dan teklif alsa da yönetimin de isteğiyle takımda kalma süreci uzadı. Uğurcan’ın yeni sezonda da Trabzonspor kalesini dev bir zamla koruması bekleniyor.

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