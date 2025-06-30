Trabzonspor'da Kalarak Fenerbahçe'ye Gitmeyen Uğurcan Çakır Dev Zam Aldı
Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, uzun süredir adı transfer haberleriyle anılsa da bordo-mavili kulüpte kalmaya devam ediyor. Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor’da gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken milli kaleci, kulübün vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Fenerbahöe ve Galatasaray'dan teklif alsa da yönetimin de isteğiyle takımda kalma süreci uzadı. Uğurcan’ın yeni sezonda da Trabzonspor kalesini dev bir zamla koruması bekleniyor.
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Tekliflere rağmen kaldı.
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Kaldı zammı aldı.
Savic'i yakaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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