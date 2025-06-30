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Trabzonspor'da Kalarak Fenerbahçe'ye Gitmeyen Uğurcan Çakır Dev Zam Aldı

Trabzonspor'da Kalarak Fenerbahçe'ye Gitmeyen Uğurcan Çakır Dev Zam Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 10:35

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, uzun süredir adı transfer haberleriyle anılsa da bordo-mavili kulüpte kalmaya devam ediyor. Alt yapısından yetiştiği Trabzonspor’da gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken milli kaleci, kulübün vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Fenerbahöe ve Galatasaray'dan teklif alsa da yönetimin de isteğiyle takımda kalma süreci uzadı. Uğurcan’ın yeni sezonda da Trabzonspor kalesini dev bir zamla koruması bekleniyor.

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Tekliflere rağmen kaldı.

Tekliflere rağmen kaldı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Monaco ve Shakhtar'dan teklif olduğu söylenen Uğurcan Çakır için öne çıkan kulüp Fenerbahçe'ydi. Ancak önce Ertuğrul Doğan'ın '20 milyon Euro verseler satmam' çıkışı ardından Uğurcan Çakır'ın kupalı paylaşımı bu söylentilere son noktayı koydu.

Kaldı zammı aldı.

Kaldı zammı aldı.

Yeni sözleşme kapsamında tecrübeli kalecinin maaşına yüzde 93 oranında zam yapılacak. Yıllık 60 milyon TL kazanan Uğurcan, önümüzdeki sezondan itibaren 116 milyon TL gelir elde edecek. Bu hamleyle birlikte transfer söylentileri tamamen rafa kaldırılırken, milli kalecinin mevcut 2027’de sona erecek sözleşmesinin 2030’a kadar uzatılması planlanıyor.

Savic'i yakaladı.

Savic'i yakaladı.

Yapılan yeni anlaşmayla birlikte milli kalecinin yıllık ücreti 2.5 milyon euro seviyesine yükseldi. Böylece Uğurcan, takımın en yüksek maaşlı oyuncusu olan Stefan Savic ile aynı kazanç düzeyine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte Uğurcan’ın bordo-mavili kulüpte uzun yıllar kalması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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