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Francesco Farioli'nin Nice ve Ajax'tan Sonraki Adresi de Bir Avrupa Devi Oluyor

Francesco Farioli'nin Nice ve Ajax'tan Sonraki Adresi de Bir Avrupa Devi Oluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 21:57

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda adından söz ettiriyor. Antrenörlük kariyerine Roberto De Zerbi’nin ekibinde başlayan Farioli, Türkiye’de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük’te gösterdiği performansla dikkat çekti. Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Nice’i ve Hollanda'dan Ajax'ı çalıştıran Farioli'nin yeni imzası da çok konuşulacak.

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Türkiye'deki başarısı onu Avrupa'da tanıttı.

Türkiye'deki başarısı onu Avrupa'da tanıttı.

Francesco Farioli, Türkiye kariyerine 2021 yılında Fatih Karagümrük’ün başına geçerek adım attı. Genç teknik adam, kısa sürede sergilediği modern futbol anlayışıyla dikkat çekti. Ardından Alanyaspor’un başına geçen Farioli, oyun sistemi ve genç oyunculara verdiği şansla adından söz ettirdi. Türkiye’de gösterdiği başarı, onu Avrupa kulüplerinin radarına soktu.

Nice ve Ajax'ı çalıştırdı.

Nice ve Ajax'ı çalıştırdı.

2023 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’in başına geçti. Genç teknik adam, burada da modern futbol anlayışı ve disiplinli oyun yapısıyla dikkat çekti. Nice’te geçirdiği sezonun ardından Hollanda temsilcisi Ajax’ın teklifini kabul eden Farioli, burada dramatik bir şampiyonluk kaybetti ve ayrıldı.

Yine bir devle anlaşabilir.

Yine bir devle anlaşabilir.

Portekiz basınından RTP’nin haberine göre, Francesco Farioli kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 36 yaşındaki İtalyan teknik adamın, ülkenin köklü kulüplerinden Porto ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Farioli, resmi imzaların atılması halinde Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Nice ve Ajax’ın ardından kariyerindeki 5. takımın başına geçmiş olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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