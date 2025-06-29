Francesco Farioli'nin Nice ve Ajax'tan Sonraki Adresi de Bir Avrupa Devi Oluyor

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda adından söz ettiriyor. Antrenörlük kariyerine Roberto De Zerbi’nin ekibinde başlayan Farioli, Türkiye’de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük’te gösterdiği performansla dikkat çekti. Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Nice’i ve Hollanda'dan Ajax'ı çalıştıran Farioli'nin yeni imzası da çok konuşulacak.