Francesco Farioli'nin Nice ve Ajax'tan Sonraki Adresi de Bir Avrupa Devi Oluyor
İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda adından söz ettiriyor. Antrenörlük kariyerine Roberto De Zerbi’nin ekibinde başlayan Farioli, Türkiye’de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük’te gösterdiği performansla dikkat çekti. Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Nice’i ve Hollanda'dan Ajax'ı çalıştıran Farioli'nin yeni imzası da çok konuşulacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'deki başarısı onu Avrupa'da tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nice ve Ajax'ı çalıştırdı.
Yine bir devle anlaşabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın