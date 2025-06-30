Arda Güler'in Yeteneği Bu Kez Amerikan ve İspanyol Basınının Gündeminde
Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Real Madrid formasıyla sahada gösterdiği yetenek ve oyun zekası hem İspanyol hem de Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Genç yıldızın özellikle top kontrolü ve oyunu yönlendirme becerisi övgü topladı. Arda’nın gösterdiği çıkış, Real Madrid teknik heyetinin de yüzünü güldürdü.
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Arda Güler, Amerika'yı da mest etti.
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Marca: "Takımın Pusulası"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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göreceğiz bu arda kısa zamanda bir sakatlik geçirip geri donsunde o zaman,Daha yeni başlıyor,eski teknik direktörü ile oyun göremiyordu.Şimdikide çok yükleni... Devamını Gör