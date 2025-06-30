onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler'in Yeteneği Bu Kez Amerikan ve İspanyol Basınının Gündeminde

Arda Güler'in Yeteneği Bu Kez Amerikan ve İspanyol Basınının Gündeminde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 09:55

Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Real Madrid formasıyla sahada gösterdiği yetenek ve oyun zekası hem İspanyol hem de Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Genç yıldızın özellikle top kontrolü ve oyunu yönlendirme becerisi övgü topladı. Arda’nın gösterdiği çıkış, Real Madrid teknik heyetinin de yüzünü güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda Güler, Amerika'yı da mest etti.

Arda Güler, Amerika'yı da mest etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid formasıyla boy gösteren Arda Güler, Amerikalıların da dikkatini çekti. 

Sports Illustrated, “Genç Türk futbolcu, sadece goller veya muhteşem çalımlarla değil, daha zor görülebilen ama temel olan bir şeyle parladı. O da taktiksel anlayış oldu. İç orta saha oyuncusu olarak bir adım öne çıktı. Oyunu okuma, soğukkanlılık ve sorumluluk gerektiren bir pozisyonda görev üstlendi. Alonso onu gevşek bir sanatçıdan ziyade bir oyun kurucu olarak görüyor.” yorumunu yaptı.

Marca: "Takımın Pusulası"

Marca: "Takımın Pusulası"

İspanya'da yayın yapan Marca ise Arda için 'Takımın Pusulası' başlığını attı. Marca, “Güler, Xabi Alonso’nun gelişiyle en çok kazananlardan biri oldu. Türk oyuncu, takımın pusulası konumunda” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kerem Senol

göreceğiz bu arda kısa zamanda bir sakatlik geçirip geri donsunde o zaman,Daha yeni başlıyor,eski teknik direktörü ile oyun göremiyordu.Şimdikide çok yükleni... Devamını Gör