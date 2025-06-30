Arda Güler'in Yeteneği Bu Kez Amerikan ve İspanyol Basınının Gündeminde

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid formasıyla boy gösteren Arda Güler, Amerikalıların da dikkatini çekti.

Sports Illustrated, “Genç Türk futbolcu, sadece goller veya muhteşem çalımlarla değil, daha zor görülebilen ama temel olan bir şeyle parladı. O da taktiksel anlayış oldu. İç orta saha oyuncusu olarak bir adım öne çıktı. Oyunu okuma, soğukkanlılık ve sorumluluk gerektiren bir pozisyonda görev üstlendi. Alonso onu gevşek bir sanatçıdan ziyade bir oyun kurucu olarak görüyor.” yorumunu yaptı.