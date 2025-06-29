İtalyanlar, Yılan Hikayesi'ne Dönen Osimhen Transferini Yazdı: "Ortada Kalabilir"

Haberde Suudi ekibi Al Hilal’in, Osimhen’e yıllık 40 milyon euro maaş ve Napoli’ye 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu vurgulandı. “Osimhen bu teklifi geri çevirirse, ortada kalma riskiyle karşı karşıya” ifadesine yer verilen haberde, geçen yaz da benzer bir belirsizlik yaşandığı hatırlatıldı. O dönem, Nijeryalı golcünün transfer sürecini eylüle kadar uzattığı ve sonunda kiralık olarak Galatasaray’a imza attığı anımsatıldı. Bu yaz aynı senaryonun tekrar yaşandığı, ancak şartların bu kez daha karmaşık olduğu aktarıldı.