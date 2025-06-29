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İtalyanlar, Yılan Hikayesi'ne Dönen Osimhen Transferini Yazdı: "Ortada Kalabilir"

İtalyanlar, Yılan Hikayesi'ne Dönen Osimhen Transferini Yazdı: "Ortada Kalabilir"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.06.2025 - 23:13

Al Hilal, Victor Osimhen transferinde ısrarını sürdürürken, yıldız futbolcu henüz bu teklife sıcak bakmıyor. Napoli cephesi ise ekonomik açıdan güçlü konumda olduğu için Osimhen'in ayrılık kararına tamamen bağlı kalmıyor. İtalyan ekibi, oyuncunun kalması veya gitmesi ihtimallerine karşı güçlü alternatif planlarını hazırladı.

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"Osimhen köşeye sıkıştı"

"Osimhen köşeye sıkıştı"

İtalya'nın La Repubblica gazetesi, Napoli’nin Osimhen transferindeki belirsizlikten duyduğu rahatsızlığı gündeme taşıdı. Haberde, kulübün oyuncudan ciddi bir bonservis geliri beklediği ancak sürecin uzamasının huzursuzluk yarattığı belirtildi. “Osimhen köşeye sıkıştı” başlığıyla verilen haberde, yıldız futbolcunun Al Hilal’in teklifine hâlâ net bir yanıt vermemesinin Napoli cephesinde tedirginliğe yol açtığı ifade edildi.

"Napoli için koşullar bu kez farklı"

"Napoli için koşullar bu kez farklı"

Haberde Suudi ekibi Al Hilal’in, Osimhen’e yıllık 40 milyon euro maaş ve Napoli’ye 75 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu vurgulandı. “Osimhen bu teklifi geri çevirirse, ortada kalma riskiyle karşı karşıya” ifadesine yer verilen haberde, geçen yaz da benzer bir belirsizlik yaşandığı hatırlatıldı. O dönem, Nijeryalı golcünün transfer sürecini eylüle kadar uzattığı ve sonunda kiralık olarak Galatasaray’a imza attığı anımsatıldı. Bu yaz aynı senaryonun tekrar yaşandığı, ancak şartların bu kez daha karmaşık olduğu aktarıldı.

"Kadro dışı kalabilir"

"Kadro dışı kalabilir"

Haberde, Napoli’nin Kravatskhelia’nın satışından ve Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılımdan elde ettiği gelirle ekonomik olarak güçlü durumda olduğu vurgulandı. Bu nedenle İtalyan ekibinin, Osimhen mevcut tavrını sürdürürse oyuncuyu kadro dışı bırakmayı göze aldığı ve Nijeryalı golcünün bir sezon futboldan uzak kalma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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