İtalyanlar, Yılan Hikayesi'ne Dönen Osimhen Transferini Yazdı: "Ortada Kalabilir"
Al Hilal, Victor Osimhen transferinde ısrarını sürdürürken, yıldız futbolcu henüz bu teklife sıcak bakmıyor. Napoli cephesi ise ekonomik açıdan güçlü konumda olduğu için Osimhen'in ayrılık kararına tamamen bağlı kalmıyor. İtalyan ekibi, oyuncunun kalması veya gitmesi ihtimallerine karşı güçlü alternatif planlarını hazırladı.
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"Osimhen köşeye sıkıştı"
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"Napoli için koşullar bu kez farklı"
"Kadro dışı kalabilir"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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