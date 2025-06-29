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Beşiktaş'tan 20 Milyon Euroluk Transfer İddiası: "Tammy Abraham ile Anlaşıldı"

Beşiktaş'tan 20 Milyon Euroluk Transfer İddiası: "Tammy Abraham ile Anlaşıldı"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 00:19

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu Tomas Jarusek’in transferini resmi olarak duyurdu. Öte yandan forvet hattı için arayışlarını sürdüren yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Son sezonu Milan'da geçirdi.

Son sezonu Milan'da geçirdi.

27 yaşındaki golcü Tammy Abraham, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Milan’da geçirdi. İngiliz futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 45 karşılaşmada 10 gol atarken, 7 de asist katkısı sağladı.

20 milyon Euro...

20 milyon Euro...

Beşiktaş’ın, İngiliz forvet Tammy Abraham’ın transferi için 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi.

Altyapısı Chelsea...

Altyapısı Chelsea...

Chelsea altyapısında yetişen Tammy Abraham, daha sonra Bristol City (Kiralık), Swansea (Kiralık), Aston Villa (Kiralık) ve Roma formalarını giydi. Roma, 2021-2022 sezonu başında İngiliz golcü için 41 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İngiltere Milli Takımı’nda 11 kez görev alan 27 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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