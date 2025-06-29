Beşiktaş'tan 20 Milyon Euroluk Transfer İddiası: "Tammy Abraham ile Anlaşıldı"
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Son sezonu Milan'da geçirdi.
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20 milyon Euro...
Altyapısı Chelsea...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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