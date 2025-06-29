Beşiktaş'tan 20 Milyon Euroluk Transfer İddiası: "Tammy Abraham ile Anlaşıldı"

Chelsea altyapısında yetişen Tammy Abraham, daha sonra Bristol City (Kiralık), Swansea (Kiralık), Aston Villa (Kiralık) ve Roma formalarını giydi. Roma, 2021-2022 sezonu başında İngiliz golcü için 41 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İngiltere Milli Takımı’nda 11 kez görev alan 27 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırdı.