Galatasaray'ın Transfer Etmek İstediği Osimhen'e Napoli'den Kamp Daveti Geldi
Napoli’nin golcüsü Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Nijeryalı futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in yüksek bonservis ve maaş teklifi sunduğu ancak Osimhen’in henüz bu öneriye olumlu yanıt vermediği öğrenildi. Napoli ise ekonomik açıdan güçlü konumda olduğu için süreci aceleye getirmiyor ve oyuncunun kalma veya ayrılma ihtimallerine göre alternatif planlarını hazırlıyor. Bu esnada Napoli'den de Osimhen'e davet geldi.
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Tekliflere olumlu dönüş yapmadı.
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Zoraki davet geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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