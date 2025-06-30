onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Transfer Etmek İstediği Osimhen'e Napoli'den Kamp Daveti Geldi

Galatasaray'ın Transfer Etmek İstediği Osimhen'e Napoli'den Kamp Daveti Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 11:38

Napoli’nin golcüsü Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Nijeryalı futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in yüksek bonservis ve maaş teklifi sunduğu ancak Osimhen’in henüz bu öneriye olumlu yanıt vermediği öğrenildi. Napoli ise ekonomik açıdan güçlü konumda olduğu için süreci aceleye getirmiyor ve oyuncunun kalma veya ayrılma ihtimallerine göre alternatif planlarını hazırlıyor. Bu esnada Napoli'den de Osimhen'e davet geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tekliflere olumlu dönüş yapmadı.

Tekliflere olumlu dönüş yapmadı.

Al Hilal'den gelen üst üste astronomik teklifler de Osimhen'i ikna edemedi. Galatasaray ise teklifini yaptı beklemeye geçti. Osimhen'in gelecek sezon hangi formayı giyeceği Temmuz ayına gelmemize rağmen belirsizliğini koruyor. 

Bu esnada kulüplerin kamp programı da yaklaştı.

Zoraki davet geldi.

Zoraki davet geldi.

Napoli, geçen sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen’i 15 Temmuz’da başlayacak sezon öncesi kampına çağırdı. Hem Galatasaray hem de Al Hilal’den resmi teklifler alan Nijeryalı golcü, bu tarihe kadar geleceğiyle ilgili net bir karar vermezse, kulübü Napoli’ye geri dönecek ve hazırlık kampında yer alacak. İtalyan ekibi de transfer sürecinde topun tamamen oyuncuda olduğunu vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın