Galatasaray'ın Transfer Etmek İstediği Osimhen'e Napoli'den Kamp Daveti Geldi

Napoli’nin golcüsü Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Nijeryalı futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in yüksek bonservis ve maaş teklifi sunduğu ancak Osimhen’in henüz bu öneriye olumlu yanıt vermediği öğrenildi. Napoli ise ekonomik açıdan güçlü konumda olduğu için süreci aceleye getirmiyor ve oyuncunun kalma veya ayrılma ihtimallerine göre alternatif planlarını hazırlıyor. Bu esnada Napoli'den de Osimhen'e davet geldi.