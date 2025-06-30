Bir Dönem Türkiye'de Oynayan Rodallega, Sakat Halde Attığı Golle Şampiyonluk Getirdi
Kolombiya Ligi’nde sezonun şampiyonu Independiente Santa Fe oldu. Zorlu final mücadelesinde rakibini mağlup eden başkent ekibi, ligi zirvede tamamladı. Takımın tecrübeli isimlerinden Hugo Rodallega ise hem sezon genelindeki performansıyla hem de finalde gözyaşlarıyla attığı golle maça damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizde de forma giyen Rodallega lige damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rodallega'nın gözyaşları ve golünü buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın