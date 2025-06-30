Bir Dönem Türkiye'de Oynayan Rodallega, Sakat Halde Attığı Golle Şampiyonluk Getirdi

Kolombiya Ligi’nde sezonun şampiyonu Independiente Santa Fe oldu. Zorlu final mücadelesinde rakibini mağlup eden başkent ekibi, ligi zirvede tamamladı. Takımın tecrübeli isimlerinden Hugo Rodallega ise hem sezon genelindeki performansıyla hem de finalde gözyaşlarıyla attığı golle maça damga vurdu.