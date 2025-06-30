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Bir Dönem Türkiye'de Oynayan Rodallega, Sakat Halde Attığı Golle Şampiyonluk Getirdi

Bir Dönem Türkiye'de Oynayan Rodallega, Sakat Halde Attığı Golle Şampiyonluk Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.06.2025 - 12:15

Kolombiya Ligi’nde sezonun şampiyonu Independiente Santa Fe oldu. Zorlu final mücadelesinde rakibini mağlup eden başkent ekibi, ligi zirvede tamamladı. Takımın tecrübeli isimlerinden Hugo Rodallega ise hem sezon genelindeki performansıyla hem de finalde gözyaşlarıyla attığı golle maça damga vurdu.

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Ülkemizde de forma giyen Rodallega lige damga vurdu.

Ülkemizde de forma giyen Rodallega lige damga vurdu.

Kolombiya Ligi'nde mutlu sona Independiente Santa Fe ulaştı. Başkent temsilcisi, Medellin deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle şampiyonluğu garantiledi. Mücadelede 78.dakikada sakatlanarak gözyaşlarına boğulan Rodallega, 79'da gözyaşlarıyla attığı golle takımını öne geçirip şampiyon yaptı.

Rodallega'nın gözyaşları ve golünü buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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