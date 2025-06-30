Babasının Son Dileğini Yerine Getirdi: ABD’de Bir Adam Helikopterle Para Dağıttı

ABD ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Çevresi tarafından çok sevilen ve tanınan Darrell Thomas adlı kişi 58 yaşında hayatını kaybetti. Onu güzel bir şekilde uğurlamak için tüm sevenleri bir araya geldi ve anma töreni düzenlendi. Thomas’ın oğlu babasının son dileğini gerçekleştirmek için iş başına koyuldu ve helikopterle para yağdırdı. Gelin detaylara geçelim!