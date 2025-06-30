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Babasının Son Dileğini Yerine Getirdi: ABD’de Bir Adam Helikopterle Para Dağıttı

Babasının Son Dileğini Yerine Getirdi: ABD’de Bir Adam Helikopterle Para Dağıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.06.2025 - 15:49

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ABD ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Çevresi tarafından çok sevilen ve tanınan Darrell Thomas adlı kişi 58 yaşında hayatını kaybetti. Onu güzel bir şekilde uğurlamak için tüm sevenleri bir araya geldi ve anma töreni düzenlendi. Thomas’ın oğlu babasının son dileğini gerçekleştirmek için iş başına koyuldu ve helikopterle para yağdırdı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Olay, ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde yaşandı.

Olay, ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde yaşandı.

Oğlu ise şu sözleri aktardı,

'Toplum içinde bir efsaneydi. Herkese yardım ederdi ve bu, herkese yaptığı son iyilikti. Hepsi bu.'

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Scorpi King

Böyle güzel adama ALLAH rahmet eylesin derim

bu.se

Türkiye'de olsaydı millet öyle kapisirdi.parayi almak için.