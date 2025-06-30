Fethiye’de Özel Plaj ile Halk Plajının Farkını Bir Vatandaş Sosyal Medyada Paylaştı

Fethiye’ye tatile giden bir vatandaş, yan yana konumlanan özel beach ve halk plajını kayda alarak farkı gözler önüne serdi. Fethiye’nin meşhur işletmelerinden biriydi görüntülerdeki özel beach. Denizi ise muhakkak görülmesi gerekenler arasında yer alan Boncuklu Koyu’ydu. Özel beach’lere tepkiler sosyal medyada sürmeye devam ediyor. En güzel yerlere girebilmek için işletme ile ücret zorunluluğu getirilmesi eleştiri alıyor.

Görüntülerdeki özel beach kalabalık olmazken, halk plajı ise epey ilgi görmüştü. Gelin önce videoya bakalım!