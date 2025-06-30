Hayvanlar İçin Kayalardan Yalak Yapan ve Her Gün Su Koyan 73 Yaşındaki Amca Günümüzü Güzelleştirdi!

Nevşehir’de yaşayan 73 yaşındaki Mevlüt Şen, hayvanseverliği ve merhametiyle gönülleri fethetti. Kayalardan yalak yapan amcamız, her gün sokak hayvanları için su koyuyordu. Dünyanın iyi insanların hatrına döndüğünü bir kez daha gördük. Özellikle sıcak havalar başlamışken sokak hayvanları için suyun önemi paha biçilemez. Gelin detayları videodan öğrenelim!