Hayvanlar İçin Kayalardan Yalak Yapan ve Her Gün Su Koyan 73 Yaşındaki Amca Günümüzü Güzelleştirdi!

Nevşehir’de yaşayan 73 yaşındaki Mevlüt Şen, hayvanseverliği ve merhametiyle gönülleri fethetti. Kayalardan yalak yapan amcamız, her gün sokak hayvanları için su koyuyordu. Dünyanın iyi insanların hatrına döndüğünü bir kez daha gördük. Özellikle sıcak havalar başlamışken sokak hayvanları için suyun önemi paha biçilemez. Gelin detayları videodan öğrenelim!
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Amcamız, herkesin örnek alması gereken merhamete sahip.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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