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Hasta Olduğu İçin Şiddet Gören Köpeği Kurtaran Hayvansever İyileşme Süreciyle Kalpleri Eritti!

Hasta Olduğu İçin Şiddet Gören Köpeği Kurtaran Hayvansever İyileşme Süreciyle Kalpleri Eritti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.06.2025 - 09:38

İçerik Devam Ediyor

@heraninbabasi adlı Instagram hesabından içerikler üreten hayvansever, kurtardığı bir sokak köpeğini paylaştı. Hasta olan köpek dostumuz olduğu yerde taşlanarak şiddet görüyor ve ötekileştiriliyordu. Bunun üzerine hayvansever içerik üreticisi de Zonguldak’a doğru yola çıktı ve dostumuzu kurtardı. Tedavisine başlanan dostumuz günden güne iyiye gidiyordu. Gelin o anları birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Bir kesit daha 👇

Güleç adlı dostumuzun çok daha iyi günleri yakın!

Güleç adlı dostumuzun çok daha iyi günleri yakın!

İyileşeceğine inancımız tam. Sokak hayvanlarına şiddetin son bulduğu bir dünya dileğiyle…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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