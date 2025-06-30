Hasta Olduğu İçin Şiddet Gören Köpeği Kurtaran Hayvansever İyileşme Süreciyle Kalpleri Eritti!

@heraninbabasi adlı Instagram hesabından içerikler üreten hayvansever, kurtardığı bir sokak köpeğini paylaştı. Hasta olan köpek dostumuz olduğu yerde taşlanarak şiddet görüyor ve ötekileştiriliyordu. Bunun üzerine hayvansever içerik üreticisi de Zonguldak’a doğru yola çıktı ve dostumuzu kurtardı. Tedavisine başlanan dostumuz günden güne iyiye gidiyordu. Gelin o anları birlikte izleyelim!