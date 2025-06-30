Hasta Olduğu İçin Şiddet Gören Köpeği Kurtaran Hayvansever İyileşme Süreciyle Kalpleri Eritti!

@heraninbabasi adlı Instagram hesabından içerikler üreten hayvansever, kurtardığı bir sokak köpeğini paylaştı. Hasta olan köpek dostumuz olduğu yerde taşlanarak şiddet görüyor ve ötekileştiriliyordu. Bunun üzerine hayvansever içerik üreticisi de Zonguldak’a doğru yola çıktı ve dostumuzu kurtardı. Tedavisine başlanan dostumuz günden güne iyiye gidiyordu. Gelin o anları birlikte izleyelim!
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Güleç adlı dostumuzun çok daha iyi günleri yakın!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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