Aynı Marka Güneş Kreminin Fiyatını İki Ayrı Satış Noktasında Kıyasladı: Fark İçler Acısı…

Hubeyb Karaca adlı içerik üreticisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden. Türkiye’nin gerçeklerini dürüstçe aktaran içerik üreticisi etkileşimlerin odağında. Şimdiyse güneş kremi fiyatlarıyla karşımızda. Aynı marka güneş kreminin satış yerine göre fiyatının değiştiğini fark eden içerik üreticisi izleyicileri de aydınlattı. Gelin o anlara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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