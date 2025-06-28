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Aynı Marka Güneş Kreminin Fiyatını İki Ayrı Satış Noktasında Kıyasladı: Fark İçler Acısı…

Aynı Marka Güneş Kreminin Fiyatını İki Ayrı Satış Noktasında Kıyasladı: Fark İçler Acısı…

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.06.2025 - 18:14

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Hubeyb Karaca adlı içerik üreticisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden. Türkiye’nin gerçeklerini dürüstçe aktaran içerik üreticisi etkileşimlerin odağında. Şimdiyse güneş kremi fiyatlarıyla karşımızda. Aynı marka güneş kreminin satış yerine göre fiyatının değiştiğini fark eden içerik üreticisi izleyicileri de aydınlattı. Gelin o anlara geçelim!

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Fiyat araştırması yapmak şart oldu.

Fiyat araştırması yapmak şart oldu.

Uzun süredir hepimizin alışkın olduğu, hayat rutinine eklediği bir durum oldu fiyat araştırması yapmak. Marketinden, kıyafetine gönül rahatlığıyla alışveriş yapmak zorlaştı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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