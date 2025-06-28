Antalya’da Yüksek Kattaki Dairede Cama Çıkarak Temizlik Yapan Kadın Paniğe Neden Oldu

Antalya’da yaşanan olay nabızları yükseltti. Bir kadın, çok katlı bir binada üst katlardan birinde yer alan dairenin camını silerken görüntülenmişti. Kadının camın dışına çıkarak silmesi yürekleri ağza getirdi. Dengesini kaybetse yaşanacakları hayal etmek istemedik. İzleyiciler de ev sahibi değilse durumun daha kötü olduğunu dile getirdi. Gelin birlikte izleyelim!
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Kadının eve temizlik için gelmiş olabileceği düşünüldü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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