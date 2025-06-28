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Antalya’da Yüksek Kattaki Dairede Cama Çıkarak Temizlik Yapan Kadın Paniğe Neden Oldu

Antalya’da Yüksek Kattaki Dairede Cama Çıkarak Temizlik Yapan Kadın Paniğe Neden Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.06.2025 - 15:15

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Antalya’da yaşanan olay nabızları yükseltti. Bir kadın, çok katlı bir binada üst katlardan birinde yer alan dairenin camını silerken görüntülenmişti. Kadının camın dışına çıkarak silmesi yürekleri ağza getirdi. Dengesini kaybetse yaşanacakları hayal etmek istemedik. İzleyiciler de ev sahibi değilse durumun daha kötü olduğunu dile getirdi. Gelin birlikte izleyelim!

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Kadının eve temizlik için gelmiş olabileceği düşünüldü.

Kadının eve temizlik için gelmiş olabileceği düşünüldü.

Ancak ne olursa olsun, aldığı risk yok sayılamazdı. Biz izlerken gerildik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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