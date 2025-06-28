Şov Vakti: 24 Saatte 11 Bin 707 Barfiks Çekerek Dünya Rekoru Kıran Koreli Oh Yohan!

Güney Koreli sporcu Oh Yohan, Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı. 24 saatte 11 bin 707 barfiks çeken Oh Yohan, rekor kırarak ağızları açık bıraktı. Sporcunun 24 saati kayda alındı ve o anlardan kesitler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede ilgi çeken anlar karşısında izleyiciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gelin birlikte izleyelim!
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11 bin 707 barfiks de şov artık!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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