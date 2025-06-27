Rusya’da Yeni Trend: Kadınlar QR Baskılı Tişörtler Giyiyor, Flört Etmek İsteyenler QR’daki Hediyeleri Alıyor

Rusya’da bekar kadınlar yeni bir trend başlattı. QR baskılı tişört giyen kadınlar, flört adaylarını hediyelere göre seçiyor. Nasıl mı? Erkekler bir kadını beğenince önce tişörtündeki QR’ı okutuyor. Ardından ise otomatik olarak hediyelerin listelendiği bir ekranla kendini karşı karşıya buluyor. Listedeki hediyeleri satın alınca ise flört başlıyor!

Kaynak: Gloob