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Rusya’da Yeni Trend: Kadınlar QR Baskılı Tişörtler Giyiyor, Flört Etmek İsteyenler QR’daki Hediyeleri Alıyor

Rusya’da Yeni Trend: Kadınlar QR Baskılı Tişörtler Giyiyor, Flört Etmek İsteyenler QR’daki Hediyeleri Alıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.06.2025 - 16:00

İçerik Devam Ediyor

Rusya’da bekar kadınlar yeni bir trend başlattı. QR baskılı tişört giyen kadınlar, flört adaylarını hediyelere göre seçiyor. Nasıl mı? Erkekler bir kadını beğenince önce tişörtündeki QR’ı okutuyor. Ardından ise otomatik olarak hediyelerin listelendiği bir ekranla kendini karşı karşıya buluyor. Listedeki hediyeleri satın alınca ise flört başlıyor!

Kaynak: Gloob

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İşte detaylar 👇

Günümüzde flört için binbir seçenek geliştirildi.

Günümüzde flört için binbir seçenek geliştirildi.

Uygulamalar, mekanlar derken şimdiyse QR’lı tişörtler moda oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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