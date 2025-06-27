onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Niğde’de Hayırsever Esnaftan Vatandaşa 19 Ton Karpuz İkramı!

Niğde’de Hayırsever Esnaftan Vatandaşa 19 Ton Karpuz İkramı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.06.2025 - 14:47

İçerik Devam Ediyor

Niğde’de manav dükkanı olan Muharrem Kılıçer’in vatandaşa karpuz ikramı gündem oldu. İş yerinin önünde 19 ton karpuz dağıtan Kılıçer, yoğun ilgi gördü. Karpuzlar bir saat içerisinde tükenirken, vatandaşlar teşekkürü eksik ekmedi. Kılıçer ise “Allah kazancımızı paylaştıkça artırsın” sözlerini kullandı.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

“Halkımıza bir nebze moral olmak istedim”

“Halkımıza bir nebze moral olmak istedim”

Kılıçer’in 19 ton karpuz dağıtması sosyal medyada da ilgiyle karşılandı. İzleyiciler iyi dileklerini iletti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın