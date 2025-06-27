Niğde’de Hayırsever Esnaftan Vatandaşa 19 Ton Karpuz İkramı!

Niğde’de manav dükkanı olan Muharrem Kılıçer’in vatandaşa karpuz ikramı gündem oldu. İş yerinin önünde 19 ton karpuz dağıtan Kılıçer, yoğun ilgi gördü. Karpuzlar bir saat içerisinde tükenirken, vatandaşlar teşekkürü eksik ekmedi. Kılıçer ise “Allah kazancımızı paylaştıkça artırsın” sözlerini kullandı.
Kaynak: İHA
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“Halkımıza bir nebze moral olmak istedim”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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