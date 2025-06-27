Almanya’daki Raket Fiyatları Türkiye ile Konaklama ve Uçuş Dahil Kıyaslandı: Fark 23 Bin TL!

@burakcemo_de adlı TikTok hesabından içerikler üreten Burak adlı vatandaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuşulan bir konuya açıklık getirdi. Konu, Almanya ve Türkiye’de raket fiyatlarında fark olmasıydı. Ancak bu fark az buz bir fark değil, 23 bin TL bir farktı. İçerik üreticisi de seviyeyi artırdı ve konaklama-uçuş dahil bir kıyas yaptı.
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Kıyaslama içerikleri karşısında içimiz bi’ cız etmiyor değil.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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