Almanya’daki Raket Fiyatları Türkiye ile Konaklama ve Uçuş Dahil Kıyaslandı: Fark 23 Bin TL!

@burakcemo_de adlı TikTok hesabından içerikler üreten Burak adlı vatandaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada konuşulan bir konuya açıklık getirdi. Konu, Almanya ve Türkiye’de raket fiyatlarında fark olmasıydı. Ancak bu fark az buz bir fark değil, 23 bin TL bir farktı. İçerik üreticisi de seviyeyi artırdı ve konaklama-uçuş dahil bir kıyas yaptı.