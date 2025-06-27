Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka Dokunuşuyla Gerçeğinden Farkı Olmayan Videolar Hazırladı!

Yapay zeka hayatımızın merkezine taht kurdu. Öylesine başarılı sonuçlar görüyoruz ki, 'Bu işin sonu ne olacak?' diye düşünmeden edemiyoruz. Şimdiyse @immadsal adlı içerik üreticisinin bir paylaşımıyla karşınızdayız. İçerik üreticisi, çektiği videolara yapay zeka ile eklemeler yaptı. Çalışmalar epey başarılı sonuç vermişti. Gelin o anlara geçelim!