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Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka Dokunuşuyla Gerçeğinden Farkı Olmayan Videolar Hazırladı!

Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka Dokunuşuyla Gerçeğinden Farkı Olmayan Videolar Hazırladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.06.2025 - 09:33

İçerik Devam Ediyor

Yapay zeka hayatımızın merkezine taht kurdu. Öylesine başarılı sonuçlar görüyoruz ki, 'Bu işin sonu ne olacak?' diye düşünmeden edemiyoruz. Şimdiyse @immadsal adlı içerik üreticisinin bir paylaşımıyla karşınızdayız. İçerik üreticisi, çektiği videolara yapay zeka ile eklemeler yaptı. Çalışmalar epey başarılı sonuç vermişti. Gelin o anlara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Gördüğünüz üzere artık ayırt etmek epey zor bir mesele bu oldu.

Gördüğünüz üzere artık ayırt etmek epey zor bir mesele bu oldu.

Siz videodaki eklemeleri fark etmiş miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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