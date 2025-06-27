Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka Dokunuşuyla Gerçeğinden Farkı Olmayan Videolar Hazırladı!

Yapay zeka hayatımızın merkezine taht kurdu. Öylesine başarılı sonuçlar görüyoruz ki, 'Bu işin sonu ne olacak?' diye düşünmeden edemiyoruz. Şimdiyse @immadsal adlı içerik üreticisinin bir paylaşımıyla karşınızdayız. İçerik üreticisi, çektiği videolara yapay zeka ile eklemeler yaptı. Çalışmalar epey başarılı sonuç vermişti. Gelin o anlara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gördüğünüz üzere artık ayırt etmek epey zor bir mesele bu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın