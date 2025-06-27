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Masalarda Yalnızca Tuz ve Karabiber Olmasının Fransız Kralın Dişlerine Dayanan Hikayesi

Masalarda Yalnızca Tuz ve Karabiber Olmasının Fransız Kralın Dişlerine Dayanan Hikayesi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.06.2025 - 08:32

İçerik Devam Ediyor

@yerinde.tarih adlı Instagram hesabından içerikler üreten Halil İbrahim Göker, harika bir konuya açıklık getirdi. Masalarda yalnızca tuz ve karabiberin yer alması sizlerin de dikkatini çekmiştir. Yöreden yöreye değişkenlik gösterip masalara birkaç baharat daha eklense de genellikle tuz ve karabiber görüyoruz. Fransız kralın dişlerine dayanan hikayeyi gelin birlikte öğrenelim!

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O dönemlerde kültürlerin örnek alınması durumu epey yaygındı.

O dönemlerde kültürlerin örnek alınması durumu epey yaygındı.

Bir alışkanlık, bir yaşam biçimi örnek alına alına zaman içinde her toplumda görülmeye başlayabiliyordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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