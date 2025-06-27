Masalarda Yalnızca Tuz ve Karabiber Olmasının Fransız Kralın Dişlerine Dayanan Hikayesi

@yerinde.tarih adlı Instagram hesabından içerikler üreten Halil İbrahim Göker, harika bir konuya açıklık getirdi. Masalarda yalnızca tuz ve karabiberin yer alması sizlerin de dikkatini çekmiştir. Yöreden yöreye değişkenlik gösterip masalara birkaç baharat daha eklense de genellikle tuz ve karabiber görüyoruz. Fransız kralın dişlerine dayanan hikayeyi gelin birlikte öğrenelim!