Masalarda Yalnızca Tuz ve Karabiber Olmasının Fransız Kralın Dişlerine Dayanan Hikayesi

@yerinde.tarih adlı Instagram hesabından içerikler üreten Halil İbrahim Göker, harika bir konuya açıklık getirdi. Masalarda yalnızca tuz ve karabiberin yer alması sizlerin de dikkatini çekmiştir. Yöreden yöreye değişkenlik gösterip masalara birkaç baharat daha eklense de genellikle tuz ve karabiber görüyoruz. Fransız kralın dişlerine dayanan hikayeyi gelin birlikte öğrenelim!
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O dönemlerde kültürlerin örnek alınması durumu epey yaygındı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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