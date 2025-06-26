Çiftçiler İsyan Etti: Adana’da Organize Sanayi Bölgesinin Atık Suları Ceyhan Nehri’ne Akıyor!
Adana’dan görüntüler sosyal medyanın odağında. Adanalı bir çiftçi Organize Sanayi Bölgesinin atık sularının Ceyhan Nehri’ne aktığı anları kayda aldı. Video kısa sürede gündeme geldi. Atık sularının nehre karışması tarımsal üretimi etkileyen hususlardan. Suyun kimyasalla karışması çiftçiye sitem ettiriyor. Gelin o anlara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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