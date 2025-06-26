Kenya’da Köy Okuluna Bağış Yapan Turist Unutulmayacak Anlara Vesile Oldu: Müdürün Sevinci Duygulandırdı

Bir turistin paylaşımı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kenya’da bir köy okulunu ziyaret eden turist, okulun müdürüyle biraz sohbet ettikten sonra bağış yapacağını söylemişti. Bunu duyan okul müdürünün heyecanı, sevinci hepimizi duygulandırdı. Çocukların sevinci ise bambaşkaydı. Gelin birlikte o anlara geçelim…
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İşte o anlar 👇
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Zorlu şartlarda hayatlarını sürdüren okul müdürü ve öğrenciler için bağışın değeri paha biçilemezdi!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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