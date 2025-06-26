Kenya’da Köy Okuluna Bağış Yapan Turist Unutulmayacak Anlara Vesile Oldu: Müdürün Sevinci Duygulandırdı

Bir turistin paylaşımı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kenya’da bir köy okulunu ziyaret eden turist, okulun müdürüyle biraz sohbet ettikten sonra bağış yapacağını söylemişti. Bunu duyan okul müdürünün heyecanı, sevinci hepimizi duygulandırdı. Çocukların sevinci ise bambaşkaydı. Gelin birlikte o anlara geçelim…