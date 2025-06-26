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Kenya’da Köy Okuluna Bağış Yapan Turist Unutulmayacak Anlara Vesile Oldu: Müdürün Sevinci Duygulandırdı

Kenya’da Köy Okuluna Bağış Yapan Turist Unutulmayacak Anlara Vesile Oldu: Müdürün Sevinci Duygulandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.06.2025 - 13:47

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Bir turistin paylaşımı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kenya’da bir köy okulunu ziyaret eden turist, okulun müdürüyle biraz sohbet ettikten sonra bağış yapacağını söylemişti. Bunu duyan okul müdürünün heyecanı, sevinci hepimizi duygulandırdı. Çocukların sevinci ise bambaşkaydı. Gelin birlikte o anlara geçelim…

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İşte o anlar 👇

Zorlu şartlarda hayatlarını sürdüren okul müdürü ve öğrenciler için bağışın değeri paha biçilemezdi!

Zorlu şartlarda hayatlarını sürdüren okul müdürü ve öğrenciler için bağışın değeri paha biçilemezdi!

Böyle anlar şükretmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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