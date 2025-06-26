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Önlem Almadılar! Elektrik Direğine Tırmanan Genç, Kız Arkadaşını Aşağıya Doğru Salladı

Önlem Almadılar! Elektrik Direğine Tırmanan Genç, Kız Arkadaşını Aşağıya Doğru Salladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.06.2025 - 11:51

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@runroof_ adlı Instagram hesabından içerikler üreten Mustafa Kurt adlı genç, adrenalin dolu videolarıyla sık sık eleştirilerin odağı oluyor. Yüksek direklere tırmanan genç, aldığı hayati risk ile yürekleri ağızlara getiriyor. Şimdiyse kız arkadaşıyla yaptığı bir paylaşım gündemde. Bu sefer kız arkadaşıyla direğe tırmanan genç, hiçbir önlem almadan kız arkadaşını aşağıya sarkıttığı anlarla konuşuluyor.

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İşte o anlar 👇

İzleyiciler video karşısında tepkilerini yorumlarda dile getirdi.

İzleyiciler video karşısında tepkilerini yorumlarda dile getirdi.

“Kendinizi düşünmüyorsanız, ailenizi düşünün” yorumları geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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