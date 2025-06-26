Önlem Almadılar! Elektrik Direğine Tırmanan Genç, Kız Arkadaşını Aşağıya Doğru Salladı

@runroof_ adlı Instagram hesabından içerikler üreten Mustafa Kurt adlı genç, adrenalin dolu videolarıyla sık sık eleştirilerin odağı oluyor. Yüksek direklere tırmanan genç, aldığı hayati risk ile yürekleri ağızlara getiriyor. Şimdiyse kız arkadaşıyla yaptığı bir paylaşım gündemde. Bu sefer kız arkadaşıyla direğe tırmanan genç, hiçbir önlem almadan kız arkadaşını aşağıya sarkıttığı anlarla konuşuluyor.
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İşte o anlar 👇
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İzleyiciler video karşısında tepkilerini yorumlarda dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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