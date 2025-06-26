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Bir Sebebi Varmış! Erkek Kıyafetlerindeki Düğmelerle Kadın Kıyafetlerindeki Düğmelerin Yeri Neden Farklı?

Bir Sebebi Varmış! Erkek Kıyafetlerindeki Düğmelerle Kadın Kıyafetlerindeki Düğmelerin Yeri Neden Farklı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.06.2025 - 09:43

İçerik Devam Ediyor

Umut Kaya adlı içerik üreticisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ilgi çekmeyi başaran isimlerden. Dikkat çeken başlıklarıyla, tarihin derinliklerine dayanan bilgileri bizlere aktarıyor. Şimdiyse birçoğunuzun zaten merak ettiği, bazılarınızın da hiç fark etmediği bir konuya açıklık getirdi. Erkek kıyafetlerinde düğmeler sağ taraftayken kadın kıyafetlerinde neden sol tarafta?

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İşte detaylar 👇

Siz de düğmelerin farklı yerde olduğunu fark etmiş miydiniz?

Siz de düğmelerin farklı yerde olduğunu fark etmiş miydiniz?

Şimdilik araştırmalar doğrultusunda sebebi bu yönde. Başka bir sebebi olsa ne olurdu? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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