Bir Sebebi Varmış! Erkek Kıyafetlerindeki Düğmelerle Kadın Kıyafetlerindeki Düğmelerin Yeri Neden Farklı?

Umut Kaya adlı içerik üreticisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla ilgi çekmeyi başaran isimlerden. Dikkat çeken başlıklarıyla, tarihin derinliklerine dayanan bilgileri bizlere aktarıyor. Şimdiyse birçoğunuzun zaten merak ettiği, bazılarınızın da hiç fark etmediği bir konuya açıklık getirdi. Erkek kıyafetlerinde düğmeler sağ taraftayken kadın kıyafetlerinde neden sol tarafta?