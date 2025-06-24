Kadıköy’de Bir Kişi Bankta Satranç Oynayan Gençleri “Tezgah Benim” Diyerek Kaldırmak İstedi

Gün geçmiyor ki, ülkemizde ilginç olaylar yaşanmasın. İstanbul Kadıköy’de kayda alınan bir video sosyal medyanın gündeminde. Bir kişinin, bankta satranç oynayan gençleri görünce yanlarına gelerek “Tezgah benim” dediği anlar konuşuluyor. “Her şey bitti, bank değnekçiliği kaldı” dedirten videoya gelin birlikte geçelim…
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Önce gençleri korkutmaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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