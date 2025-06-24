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Gaziantep’te 350 Bin TL’ye Satışa Çıkarılan 1+0 Daire Tepkilerin Odağında!

Gaziantep’te 350 Bin TL’ye Satışa Çıkarılan 1+0 Daire Tepkilerin Odağında!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 13:43

İçerik Devam Ediyor

Gaziantep’te 350 bin TL’ye satılan 1+0 daire sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Bir binanın giriş katında yer alan daireye istenen fiyat tepki topladı. Emlakçının dahi evi gezdirirken odaya girmemesi dikkat çekti. Artık ev fiyatlarına şaşırmıyoruz desek de böyle örnekler karşısında dilimiz tutuluyor. Gelin sözü uzatmadan detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Fiyat algımızı kaybettiğimiz bir dönemdeyiz.

Fiyat algımızı kaybettiğimiz bir dönemdeyiz.

O yüzden sizlere de soralım. Sizce bu daire 350 bin TL’ye değer mi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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