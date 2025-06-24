Gaziantep’te 350 Bin TL’ye Satışa Çıkarılan 1+0 Daire Tepkilerin Odağında!

Gaziantep’te 350 bin TL’ye satılan 1+0 daire sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Bir binanın giriş katında yer alan daireye istenen fiyat tepki topladı. Emlakçının dahi evi gezdirirken odaya girmemesi dikkat çekti. Artık ev fiyatlarına şaşırmıyoruz desek de böyle örnekler karşısında dilimiz tutuluyor. Gelin sözü uzatmadan detaylara geçelim!