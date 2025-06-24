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Muğla’da Tek İçecekle Oturduğu Gerekçesiyle Masadan Kaldırılan Müşteri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Muğla’da Tek İçecekle Oturduğu Gerekçesiyle Masadan Kaldırılan Müşteri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 12:05

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Muğla’da yaşanan olay sosyal medyanın gündeminde. Bir vatandaş gündüz saatlerinde bir mekanda otururken tek içecek sipariş ettiği gerekçesiyle işletmeci tarafından masadan kaldırıldı. O anları telefonuyla kayda alan vatandaş, sosyal medyada paylaşmasıyla kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri kendisine kimileriyse işletmeciyle hak verdi. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Tek içecekle birkaç saat mekanda vakit geçirmek görgü kurallarına uymuyor diyenler oldu.

Tek içecekle birkaç saat mekanda vakit geçirmek görgü kurallarına uymuyor diyenler oldu.

İstediği kadar oturabilir diyenler de vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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