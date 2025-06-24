Muğla’da Tek İçecekle Oturduğu Gerekçesiyle Masadan Kaldırılan Müşteri Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Muğla’da yaşanan olay sosyal medyanın gündeminde. Bir vatandaş gündüz saatlerinde bir mekanda otururken tek içecek sipariş ettiği gerekçesiyle işletmeci tarafından masadan kaldırıldı. O anları telefonuyla kayda alan vatandaş, sosyal medyada paylaşmasıyla kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri kendisine kimileriyse işletmeciyle hak verdi. Gelin detaylara geçelim!