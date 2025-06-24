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Merak Köşesinde Bugün: Pişmaniyenin Adının Pişmanlıkla İlgisi Var mı?

Merak Köşesinde Bugün: Pişmaniyenin Adının Pişmanlıkla İlgisi Var mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.06.2025 - 09:38

İçerik Devam Ediyor

@gizembilig adlı Instagram hesabından içerikler üreten kullanıcı, paylaşımlarına başladığı ilk günden bu yana sevilerek takip edilen isimlerden. İlgi çeken paylaşımlarıyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Şimdiyse pişmaniyenin adının nereden geldiğini araştırdı ve pişmanlıkla ilgisi olup olmadığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim, birlikte öğrenelim!

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İşte o anlar 👇

Anlayacağınız pişmaniye sanılanın aksine pişmanlıktan gelmiyordu.

Anlayacağınız pişmaniye sanılanın aksine pişmanlıktan gelmiyordu.

Ama aslına bakarsanız yerken bin pişman ettirdiği de bir gerçek! Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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