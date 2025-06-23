Büyüleyici Güzellik! Yalnızca Akşamları Gördüğümüz Ezan Çiçeğinin Açma Anı Kaydedildi

Kimilerimizin ezan çiçeği kimilerimizin de akşam sefası adıyla bildiği bahçelerin en sevilenlerinden olan ezan çiçeğini, @bitkiselhayatsal adlı Instagram kullanıcısı bilgileriyle paylaştı. Bitkilerle ilgili içerikler üreten Bünyamin adlı kullanıcı ezan çiçeğinin açtığı anları paylaşmasıyla izleyenlerden beğenileri topladı. Gelin neden her gün aynı saatte açıyormuş ve adı nereden geliyormuş birlikte öğrenelim!
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Bitkiler dünyamızı renklendiren en güzel örneklerden.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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