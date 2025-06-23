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Büyüleyici Güzellik! Yalnızca Akşamları Gördüğümüz Ezan Çiçeğinin Açma Anı Kaydedildi

Büyüleyici Güzellik! Yalnızca Akşamları Gördüğümüz Ezan Çiçeğinin Açma Anı Kaydedildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.06.2025 - 15:53

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Kimilerimizin ezan çiçeği kimilerimizin de akşam sefası adıyla bildiği bahçelerin en sevilenlerinden olan ezan çiçeğini, @bitkiselhayatsal adlı Instagram kullanıcısı bilgileriyle paylaştı. Bitkilerle ilgili içerikler üreten Bünyamin adlı kullanıcı ezan çiçeğinin açtığı anları paylaşmasıyla izleyenlerden beğenileri topladı. Gelin neden her gün aynı saatte açıyormuş ve adı nereden geliyormuş birlikte öğrenelim!

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İşte o anlar 👇

Bitkiler dünyamızı renklendiren en güzel örneklerden.

Bitkiler dünyamızı renklendiren en güzel örneklerden.

Ezan çiçeği de bakımı ve tohumuna erişimi oldukça kolay olduğu için sık karşılaştığımız bitkilerden. Sizler de seviyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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