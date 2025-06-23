Esnaf Çocuklarının Yaz Tatilinde Yaşadığı Dramı Canlandıran Yetenekli Çocuk Beğenileri Topladı

@motobike.37 adlı Instagram sayfası, esnaf çocuklarının yaz tatiline dair paylaşımıyla izlenmelerle buluştu. Çocuklar için yaz tatilinin önemi ve yaşattığı mutluluk bir başka. Ancak esnaf çocukları için durum pek de böyle değil. Onlar okulların kapanmasıyla birlikte soluğu dükkanda alıyor ve iş öğreniyor. Tatil yerine çalışmak mantıklı gelmese de ileride faydasını gördükleri kesin. Gelin şimdi parodiye geçelim!
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Esnaf çocuklarının duygularına tercüman bir video olmuş diyebiliriz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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