Esnaf Çocuklarının Yaz Tatilinde Yaşadığı Dramı Canlandıran Yetenekli Çocuk Beğenileri Topladı

@motobike.37 adlı Instagram sayfası, esnaf çocuklarının yaz tatiline dair paylaşımıyla izlenmelerle buluştu. Çocuklar için yaz tatilinin önemi ve yaşattığı mutluluk bir başka. Ancak esnaf çocukları için durum pek de böyle değil. Onlar okulların kapanmasıyla birlikte soluğu dükkanda alıyor ve iş öğreniyor. Tatil yerine çalışmak mantıklı gelmese de ileride faydasını gördükleri kesin. Gelin şimdi parodiye geçelim!